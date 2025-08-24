'Taciz' ifşaları gündeme bomba gibi düştü!

Birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yapan Mesut Adlin’in, reşit olmayan bir kız çocuğuna attığı mesajların ortaya çıkmasıyla başlayan ifşa dalgası, kısa sürede yayıldı.

Eski rol arkadaşı Tayanç Ayaydın’ın sözlü ve yazılı tacizde bulunduğunu söyleyerek sosyal medya hesabından mesajlarını yayınlayan Doğa Lara Akkaya, “Bu adam evli. Büyüğündür, sus dediler” ifadeleriyle yaşadıklarını anlattı.

Oyuncu, “Ben 21 yaşındaydım, ilk işimdi, ağzımı açamadım. Zaten o da bu anları kolladı hep, ben yine de saygımdan abi dedim hep. Sürekli beni sözlü yazılı taciz etti. Set bitti bunları yazdı. Ben kendimi yakıyorum, kız kardeşlerimin arkasındayım, peki sizin benim arkamda duracağınıza nasıl güveneceğim? Yine yalnız mıyım?” sözleriyle sektördeki ‘sessizliğe’ tepki gösterdi.

10 yıllık evli olan Tayanç Ayaydın’ın, Akkaya’ya, “Dünyanın en güzel kadını!” ve “Bana bir fotoğraf at içinde sadece sen olsun” gibi ifadeler kullandığı görüldü.

İddiaların ardından aynı dizide rol alan Ecem Çalhan, Çağla Şimşek ve Ahmet Haktan Zavlak’ın, Ayaydın’ı sosyal medyada takipten çıkması dikkat çekti.

Akkaya’nın açıklamalarının ardından bu kez de fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel’den benzer bir iddia geldi. Uzaktan akrabası Mehmet Yılmaz Ak’tan bahseden Bozyel, “Diyarbakır’daydık. 16 yaşımdaydım, başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı. Baba tarafından akrabam olduğu için senelerce sakladım. Sakladığım daha birçok şey gibi” ifadelerini kullandı.

Ayaydın sessizliğini korurken, iddiaları yalanlayan Ak, “Bu çirkin ithamların ve iftiraların hiçbir gerçeklik payı olmadığını belirterek, kariyerime zarar vermeye çalışanlar hakkında hukuki sürecin başlatılacağını bildirmek isterim” dedi.

ÜNLÜLERDEN DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Bu iddiaların ardından ünlü isimler, ‘SusmaBitsin’ etiketiyle sektördeki mağdurlara çağrıda bulundu.

- Bahar Şahin: “Sesini çıkaran herkesi dışlarsınız siz sektör olarak! Arsız, sapık, ruh hastası kim varsa çalışmaya devam eder.”

- Aslıhan Gürbüz: “Senelerin sindirilmişliği ile zaman artık dayanışma zamanı. Uykularınız kaçsın, ‘Ne zaman ifşalanacağım?’ diye.”

- Nazan Öncel: “Kadının beyanı esastır! Bugün yaşanan taciz olayında ve ardından gözler önüne serilen ‘ifşa dalgası’nda sesini yükselten, yüreğini bir umutla açan tüm kadınlarımızın sonsuz inancımla yanlarındayım. Susmayın!”

- Selin Şekerci: “Eğer sizi istismar eden biriyle arkadaşsam, bana DM’den yazın ve bu durum değişsin. Sizi görüyorum, dinliyorum, inanıyorum. Siz ve yaşadıklarınız önemlisiniz.”

- Gonca Vuslateri: “Ben de biliyorum bir, iki isim ama mağdur ben değilim, etik değil.”