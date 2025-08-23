Herkes gözünü kulağını Ebru Gündeş'e dikmişti! Bakın ne paylaştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, liderliğini Selahattin Yılmaz’ın yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonlarda, şarkıcı Ebru Gündeş’in eşi Murat Özdemir dün Beykoz Acarkent’teki villasında gözaltına alındı.

Özdemir’in, örgüte üye olmakla ve örgüt liderinin talimatları doğrultusunda bazı organize sanayi bölgelerine zorla el koymaya çalışmakla suçlandığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özdemir, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ebru Gündeş gözaltıyla ilgili bir açıklama yapmadı; bunun yerine 2011’de yayımlanan “Beyaz” albümüne dair bir paylaşım yaptı.

Gündeş, notunda şu ifadeleri kullandı: