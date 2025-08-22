Ebru Gündeş'in 4. kocası da çete operasyonunda yakalandı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in eşi Murat Özdemir, dün Acarkent’te bulunan villasında düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Özdemir'in, liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne üye olmakla suçlandığı öğrenildi.

Seyhan Avşar'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Selahattin Yılmaz suç örgütüne yönelik operasyonlarda Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir, villasında gözaltına alındı.

Özdemir’in, örgüte üye olmak ve örgüt liderinin talimatları doğrultusunda bazı organize sanayi bölgelerine zorla çökmekle suçlandığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özdemir, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

REZA ZARRAB OLAYINI HATIRLATTI

Murat Özdemir'in bir suç örgütü operasyonunda gözaltına alınması, akıllara Ebru Gündeş'in bir önceki eşi Reza Zarrab'ı getirdi. Zarrab, Türkiye'de yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla gündeme gelmiş, ardından ABD'de İran'a yönelik ambargoyu delme, banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

2017'de savcılıkla anlaşarak itirafçı olan Zarrab, ABD'de tanık koruma programına alınmış ve daha sonra adını Aaron Goldsmith olarak değiştirerek lüks bir yaşam sürmeye başlamıştı.

İlk evliliğini 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile, ikinci evliliğini ise 2002 yılında avukat Ömer Durak ile yapan Ebru Gündeş, 2010 yılında Reza Zarrab'la evlenmişti. Mayıs 2021'de, Bodrum Aile Mahkemesi'nde dava açan Ebru Gündeş, 11 yıllık evliliğini bitirdi. Ebru Gündeş, dördüncü eşi Murat Özdemir ile Şubat 2024'te Dubai'de evlendi.