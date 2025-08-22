Ebru Gündeş'in 4. kocası da çete operasyonunda yakalandı

Ebru Gündeş'in 4. kocası da çete operasyonunda yakalandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Reza Zarrab'dan boşandıktan sonra iş insanı Murat Özdemir ile evlenen Ebru Gündeş'in bu evliliği de büyük bir şokla sarsıldı. Gündeş’in eşi Murat Özdemir gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özdemir, serbest bırakıldı.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in eşi Murat Özdemir, dün Acarkent’te bulunan villasında düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Özdemir'in, liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne üye olmakla suçlandığı öğrenildi.

Seyhan Avşar'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Selahattin Yılmaz suç örgütüne yönelik operasyonlarda Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir, villasında gözaltına alındı.

ebru-murat.jpg

Özdemir’in, örgüte üye olmak ve örgüt liderinin talimatları doğrultusunda bazı organize sanayi bölgelerine zorla çökmekle suçlandığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özdemir, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ebru-gundes-murat-ozdemir.jpg

Ünlü rapçi Çakal'ı vuran zanlı yakalandı!Ünlü rapçi Çakal'ı vuran zanlı yakalandı!

REZA ZARRAB OLAYINI HATIRLATTI

Murat Özdemir'in bir suç örgütü operasyonunda gözaltına alınması, akıllara Ebru Gündeş'in bir önceki eşi Reza Zarrab'ı getirdi. Zarrab, Türkiye'de yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla gündeme gelmiş, ardından ABD'de İran'a yönelik ambargoyu delme, banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

2017'de savcılıkla anlaşarak itirafçı olan Zarrab, ABD'de tanık koruma programına alınmış ve daha sonra adını Aaron Goldsmith olarak değiştirerek lüks bir yaşam sürmeye başlamıştı.

ebru-gundes-reza-zarrab.webp

Ünlü oyuncunun taciz mesajlarını ifşaladı: Allah belanızı versinÜnlü oyuncunun taciz mesajlarını ifşaladı: Allah belanızı versin

İlk evliliğini 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile, ikinci evliliğini ise 2002 yılında avukat Ömer Durak ile yapan Ebru Gündeş, 2010 yılında Reza Zarrab'la evlenmişti. Mayıs 2021'de, Bodrum Aile Mahkemesi'nde dava açan Ebru Gündeş, 11 yıllık evliliğini bitirdi. Ebru Gündeş, dördüncü eşi Murat Özdemir ile Şubat 2024'te Dubai'de evlendi.

Kaynak:Gerçek Gündem

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türkiye
Çanakkale'de yangın facialarının sonu gelmiyor: 2 köy tahliye edildi
Çanakkale'de yangın facialarının sonu gelmiyor: 2 köy tahliye edildi
AKP'li başkan yine denetim şovunda: Bu kez hesabı üç harfli market çalışanından sordu
AKP'li başkan yine denetim şovunda: Bu kez hesabı üç harfli market çalışanından sordu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi