Ünlü rapçi Çakal'ı vuran zanlı tutuklandı!

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bu yıl 33'üncü kez düzenlenen Ayçiçeği Festivali'nde ünlü rapçi Emirhan Çakal sahne aldı.

Konserin bitiminde vinç ile sahneden indirilen Çakal'ın sağ bacak diz bölgesine saçma isabet etti. Yaralanan ünlü rapçi, Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisi yapılan Çakal, daha sonra İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Festivalde kullanılan dron ve diğer görüntüleri inceleyen polis, havalı tüfekle ateş açan kişinin, festival yakınlarındaki evinde oturan F.D., olduğunu tespit etti.

F.D., evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı, evinde yapılan aramada olayda kullandığı havalı tüfek de ele geçirildi.

"RASTGELE ATEŞ ETTİM"

F.D.'nin ifadesinde, Çakal'a ateş etmediğini, rastgele havaya ateş açtığını söylediği öğrenildi. 'Kasten yaralama suçundan' adliyeye sevk edilen F.D., tutuklandı.