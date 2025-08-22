Metin Şentürk acı haberi verdi

Metin Şentürk acı haberi verdi
Yayınlanma:
Ünlü sanatçı Metin Şentürk, bir süredir kanser tedavisi gören kardeşi Bayram Şentürk'ün vefat ettiğini duyurdu.

Ünlü sanatçı Metin Şentürk, bugün yaptığı paylaşımla, bir süredir kanser tedavisi gören kardeşi Bayram Şentürk'ün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şentürk, acısını şu sözlerle paylaştı:

"Ailemizin kıymetlisi kardeşimiz Bayram Şentürk 11 ay süren yaşam mücadelesi sonucunda hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Cenaze namazı 23.08.2025 cumartesi (yarın) öğle namazını takiben Fatih camiinde kılınacak olup, cenazesi Kozlu mezarlığına defnedilecektir."

aciklama.webp

DUA İSTEMİŞTİ

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayımladığı bir video ile kardeşi Bayram Şentürk'ün kanserle mücadele ettiğini açıklamış, "Duanın gücüne inanan biri olarak kardeşim için dualarınızı bekliyorum dostlarım. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

metin-senturk.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Magazin
Mehmet Ali Erbil 6. kez evleniyor: Sözleşmeyi imzaladı!
Mehmet Ali Erbil 6. kez evleniyor: Sözleşmeyi imzaladı!
Atakan Özkaya'nın acı günü
Atakan Özkaya'nın acı günü
Ünlü oyuncunun taciz mesajlarını ifşaladı: Allah belanızı versin
Ünlü oyuncunun taciz mesajlarını ifşaladı: Allah belanızı versin