Kayıp iş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarından yeni gelişme: Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi

İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmaları devam ederken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ayrıca, Yalova Adliyesi'ne çağırılan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un da ifadesine başvuruldu.

43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alınamayan Yukay'ın teknesi parçalanmış halde bulundu.

Parçalanmış 'Graywolf' isimli teknede, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatıldı.

Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ve 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T., tutuklandı.

Halit Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen geminin radar hareketleri ortaya çıkarken, Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde; kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiği ile 'Arel 7'nin rotasını mercek altına alırken, gemideki sürtme izlerini gösteren 2 fotoğraf karesi de soruşturma dosyasına girdi. Kazadan 1 gün önce 3 Ağustos'ta Çanakkale'de çekilen fotoğrafta geminin önünde herhangi bir iz görülmezken, kazadan 1 gün sonra 5 Ağustos'ta geminin yükünü götürdüğü İzmit'te çekilen fotoğrafta, 'Arel 7’nin önündeki belirgin iz ve darbe dikkat çekti.

Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin İzmit limanına geldiği anların görüntüsü de ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde; 5 Ağustos'ta saat 04.00 sıralarında limana yanaşan 'Arel 7’nin kaptanı C.T. ile yanındaki mürettebatın saat 04.17’de gemiden inip, baş kısmına gelerek gemiye baktığı, ardından iskele baş tarafta durup, tekrar gemiye baktığı görüldü. Önünde belirgin sürtme izleri olduğu belirlenen geminin fotoğraflarıyla birlikte, bu görüntüler de soruşturma dosyasına girdi.

YENİ GELİŞME: BOYA KALINTILARI EŞLEŞTİ

Soruşturma devam ederken, yük gemisinin sürtme izlerinin bulunduğu yerden ve Yukay'ın parçalanan teknesinde izlerin bulunduğu kısımdan alınan numuneler Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildi. İnceleme sonucunda Yukay’ın parçalanan teknesi ile ‘Arel 7’nin önündeki sürtme izlerindeki boya kalıntılarının eşleştiği belirtildi.

"HAT BİR ANDA KESİLDİ"

Öte yandan, Halit Yukay’ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da soruşturma kapsamında ifade verdi. Yalova Adliyesi’nde ifade veren Tatlıtuğ, kazadan önce Halit Yukay ile telefonda görüştüğünü, konuştukları sırada hattın bir anda kesildiğini, bir daha da kendisine ulaşamadığını söyledi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca alınan ‘yetkisizlik’ kararıyla soruşturma dosyasının kazanın olduğu Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildiği de kaydedildi.

Kaynak:DHA

