Ünlü rapçi Çakal'a silahlı saldırı: Hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali’nde sahne alan ünlü rapçi Emirhan Çakal, konser çıkışı silahlı saldırıya uğradı.

Konser bitiminde sahneden ayrılan Çakal'a, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Çakal'ın ayağına saçmalar isabet etti. Yaralanan ünlü rapçi, sağlık ekipleri tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Silahlı saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi ve bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Emniyet ekipleri tarafından saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hastaneye kaldırılan Çakal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.