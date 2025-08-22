Ünlü oyuncu Bahar Şahin ve hamile arkadaşı kaza geçirdi

Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Bahar Şahin trafik kazası geçirdi. Şahin'in yanında oyuncu Barış Baktaş'ın hamile eşi Gülüm Baktaş da vardı.

Ünlü oyuncu Bahar Şahin ve Sevdiğim Sensin dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan Barış Baktaş'ın hamile eşi Gülüm Baktaş trafik kazası geçirdi.

Kaza haberini duyan sevenleri büyük endişe yaşadı. Ancak korkulan olmadı. Hem Bahar Şahin'in hem de anne olmaya hazırlanan Gülüm Baktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İkilinin kazayı şans eseri ufak tefek sıyrıklarla atlattığı belirtildi.

new-project-2025-08-22t110020-122.jpg

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

1997 yılında Ankara, Altındağ'da doğdu. 12 yaşındayken İstanbul'a yerleşti, eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Okul yıllarında tiyatro ekibinde yer aldı. İlk oyunculuk deneyimini, 2015 yılında O Hayat Benim dizisiyle yaşadı.

bahar-sahin.webp

Daha sonra Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2, İyi Oyun gibi filmlerde ve Lise Devriyesi, Servet gibi dizilerde rol aldı. 2019-2020 yılları arasında yayımlanan Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterini canlandırdı. Kayıtdışı, Gülümse Kaderine ve Tetikçinin Oğlu gibi dizilerde rol aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

