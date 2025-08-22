Ünlü oyuncuyu akrep soktu: Hastaneye kaldırıldı!

Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Bige Önal'ın tatili kabusa döndü. Önal, akrep sokması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Ünlü oyuncu Bige Önal, tatil için bulunduğu Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos beldesinde talihsiz bir olay yaşadı.

Ünlü oyuncu, akrep sokması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

YARDIMINA NECİP MEMİLİ KOŞTU

Yaz tatilini popüler tatil beldelerinden Assos'ta geçiren Önal'ın imdadına, kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Necip Memili yetişti.

Edinilen bilgilere göre, olayın hemen ardından Memili, Bige Önal'ı vakit kaybetmeden en yakın hastaneye götürdü.

TABURCU EDİLDİ

Hastanede hemen tedavi altına alınan Bige Önal, gerekli müdahalelerin yapılmasının ardından taburcu edildi. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan bu olay, Önal'ın sevenlerini kısa süreliğine endişelendirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

