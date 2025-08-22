Çağla Şıkel'in Ozan Güven kararı ortalığı karıştırdı!

Ünlü oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Konu hakkında daha önce açıklamada bulunan ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, "Şahısların kim olduğu, ünlü olup olmadığı beni hiç ilgilendirmiyor. Yarın bir gün ağabeyim olsa da fark etmez. Kadına, doğaya, çocuğa, hayvana, her türlü şiddete 'sonuna kadar hayır' diyoruz. Bunun için de adalet istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Ancak Şıkel, Ozan Güven ile '7 Kocalı Hürmüz' adlı tiyatro oyununda başrolü paylaşacağını açıklamasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Şıkel'in bu kararı, büyük tepki topladı.

Çağla Şıkel'in, projeyle ilgili, "Nefis bir heyecan yaşıyorum. Provalar haftaya başlıyor" sözleri, tepkilerin daha da artmasına neden oldu.