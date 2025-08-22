Ünlü oyuncunun taciz mesajlarını ifşaladı: Allah belanızı versin

Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, 2022 yılında rol aldığı Tozluyaka dizisinde henüz 21 yaşındayken, evli olan rol arkadaşı Tayanç Ayaydın tarafından sözlü ve yazılı tacize maruz kaldığını belirtti.

Doğa Lara Akkaya, olayı yetkililere bildirdiğinde "'Büyüğündür sus' dediler" diyerek olayın geçiştirildiğini ve kendisine yapım şirketi tarafından "'Doğa, bir daha biz bu adamla çalışmayız, çok üzgünüz' dendiğini" söyledi.

"İLK İŞİMDİ, AĞZIMI AÇAMADIM"

Ancak Akkaya, bir hafta önce Ayaydın'ın aynı yapım şirketinin yeni bir projesinde yer aldığını görünce sessizliğini bozdu:

"Allah belanızı versin. Ben 21 yaşındaydım Tozluyaka isimli işte oynarken, ilk işimdi, ağzımı açamadım, zaten o da bu anları kolladı hep, ben yine de saygımdan abi dedim hep. Sürekli beni sözlü yazılı taciz etti. Set bitti bunları yazdı. Ben kendimi yakıyorum, hazır hissetmezken (üzerinden yıllar geçmesine rağmen) kız kardeşlerimin arkasındayım, peki sizin benim arkamda duracağınıza nasıl güveneceğim? Yine yalnız mıyım?"

MESAJLARI YAYINLADI

Akkaya, iddialarını kanıtlamak için mesajlaşmalarının ekran görüntülerini paylaştı. Mesajlarda Ayaydın'ın, Akkaya'ya "Dünyanın en güzel kadını!", "Sen çok özelsin... Benim için!!" gibi ifadeler kullandığı görüldü.

Doğa Lara Akkaya, "Lütfen bana bu şekilde yazma çünkü bi süredir söylediklerinden ve mesajlarından rahatsız hissediyorum ve ne diyeceğimi bilemiyorum, bence bu yanlış bir şey" diyerek rahatsızlığını dile getirmesine rağmen, Ayaydın'ın ısrarını sürdürerek "Bana lütfen bir fotoğraf gönder .. sadece sen olsun içinde" şeklinde bir mesaj attığı ortaya çıktı.

24 yaşındaki genç oyuncu, paylaşımını "Peki sizin benim arkamda duracağınıza nasıl güvenicem? Yine yalnız mıyım?" sözleriyle bitirdi. Olayın ardından Tayanç Ayaydın'dan henüz bir açıklama gelmedi.