Mehmet Ali Erbil 6. kez evleniyor: Sözleşmeyi imzaladı!

Yayınlanma:
Mehmet Ali Erbil, kendisinden 41 yaş küçük olan ve aylar önce hakkında şok edici iddialarda bulunduğu eski sevgilisi Gülseren Ceylan ile evlilik kararı aldı. Gülseren Ceylan, Erbil’in sunduğu evlilik sözleşmesi şartını kabul etti.

67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil ve kendisinden 41 yaş küçük olan sevgilisi Gülseren Ceylan, aylar önce magazin gündemine bomba gibi düşen iddialarla ayrılmıştı.

Gülseren Ceylan, Erbil'in hem kendi kız arkadaşına yazdığını hem de evdeki hizmetçiyi taciz ettiğini öne sürerek, "'Hizmetçi ayağımı ovarken bir şeyler yaptık' dedi. Ve ben bunu ağzından direkt itiraf olarak öğrendim ve çıldırdım" ifadelerini kullanmıştı.

mehmet-ali-erbil-gulseren.jpg

Ceylan ayrıca, Erbil'in arkadaş ortamında para karşılığı kumar oynadığını ve bir gece arkadaşlarının genç bir kızı çırılçıplak soyarak eğlence malzemesi haline getirdiğini iddia etmişti. Bu ağır iddiaların ardından Mehmet Ali Erbil, eski sevgilisine hakaret davası açmış ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

ALTINCI KEZ 'EVET' DİYECEK

Beyaz Magazin'den Uğur Kotan'ın haberine göre​​​​​​​, tüm bu yaşananlara rağmen barışan çift, 28 Ağustos'ta evde kıyılacak bir nikâhla evlenecek. Ceylan’ın, evlilik sözleşmesi şartını kabul ettiği iddia edildi. Bu, Mehmet Ali Erbil'in altıncı evliliği olacak.

mehmet-ali-erbil-gulseren-ceylan.webp​​​​​​​

İlk evliliğini Muhsine Kamiloğlu ile yapan Erbil'in, bu evlilikten kızı Sezin dünyaya geldi. 1985'te boşandıktan sonra tekrar evlenseler de bu deneme de başarısız oldu.

1989'da nikah masasına üçüncü kez oturan Erbil, Nergis Kumbasar ile evlendi ve bu evlilikten kızı Yasmin dünyaya geldi. Çift, 7 yıl sonra boşandı.

2001'de kendisinden Sedef Altuntaş ile evlense de bu evlilikte sadece 1.5 yıl sürdü.

2005'te beşinci kez nikah masasına oturan Erbil, Tuğba Coşkun ile evlendi. Bu evlilikten oğlu Ali Sadi dünyaya geldi, ancak çift 2011'de boşandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

