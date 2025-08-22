Atakan Özkaya'nın acı günü

Atakan Özkaya'nın acı günü
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Atakan Özkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Mustafa Özkaya'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Kaya karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Atakan Özkaya, baba acısıyla sarsıldı.

Özkaya, babası Mustafa Özkaya'nın vefat ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu.

atakan-ozkaya-cocuklar-duymasinda-oynadi-mi-atakan-ozkaya-kimdir-kac-yasinda-hangi-dizilerde-oynadi-17385075159713.jpg

Ünlü oyuncunun taciz mesajlarını ifşaladı: Allah belanızı versinÜnlü oyuncunun taciz mesajlarını ifşaladı: Allah belanızı versin

"GÜLE GÜLE BABAM..."

Özkaya, acı haberi ve cenaze bilgilerini sevenleriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Canım babamız Mustafa Özkaya, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın (Cumartesi) öğlen namazında Maltepe Merkez Camii'nden kaldırılacak, Başıbüyük Mezarlığı'na defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur."

Atakan Özkaya, paylaşımına eklediği "Güle güle babam..." notuyla babasına veda etti. Paylaşımın ardından oyuncunun sevenleri ve takipçileri başsağlığı mesajları gönderdi.

vefat.png

Ünlü rapçi Çakal'ı vuran zanlı yakalandı!Ünlü rapçi Çakal'ı vuran zanlı yakalandı!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Magazin
Mehmet Ali Erbil 6. kez evleniyor: Sözleşmeyi imzaladı!
Mehmet Ali Erbil 6. kez evleniyor: Sözleşmeyi imzaladı!
Ünlü oyuncunun taciz mesajlarını ifşaladı: Allah belanızı versin
Ünlü oyuncunun taciz mesajlarını ifşaladı: Allah belanızı versin