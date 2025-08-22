Atakan Özkaya'nın acı günü
Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Kaya karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Atakan Özkaya, baba acısıyla sarsıldı.
Özkaya, babası Mustafa Özkaya'nın vefat ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu.
"GÜLE GÜLE BABAM..."
Özkaya, acı haberi ve cenaze bilgilerini sevenleriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Canım babamız Mustafa Özkaya, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın (Cumartesi) öğlen namazında Maltepe Merkez Camii'nden kaldırılacak, Başıbüyük Mezarlığı'na defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur."
Atakan Özkaya, paylaşımına eklediği "Güle güle babam..." notuyla babasına veda etti. Paylaşımın ardından oyuncunun sevenleri ve takipçileri başsağlığı mesajları gönderdi.