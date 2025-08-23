Çağla Şıkel'e tepki yağmıştı! Ozan Güven ayrıldı

Ünlü oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Konu hakkında daha önce açıklamada bulunan ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, "Şahısların kim olduğu, ünlü olup olmadığı beni hiç ilgilendirmiyor. Yarın bir gün ağabeyim olsa da fark etmez. Kadına, doğaya, çocuğa, hayvana, her türlü şiddete 'sonuna kadar hayır' diyoruz. Bunun için de adalet istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Ancak Şıkel, Ozan Güven ile '7 Kocalı Hürmüz' adlı tiyatro oyununda başrolü paylaşacağını açıklamasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Usta oyuncu Müjdat Gezen'in yönetmenliğini üstlendiği '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinde Ozan Güven ile başrolde yer alacağı açıklaması sonrasında Şıkel büyük tepki çekti.

Çağla Şıkel'in Ozan Güven kararı ortalığı karıştırdı!

Tırmanan tepkiler sonrasında Ozan Güven kadrodan ayrılma kararı aldı.

"PROJEDEN AFFINI TALEP ETMİŞTİR"

Tiyatrotr'den yapılan açıklamada "7 Kocalı Hürmüz Müzikali kadrosunda yer alan sanatçımız Ozan Güven, son günlerde yaşanan tartışmaların projeye ve ekip ruhuna zarar vermemesi adına projeden affını talep etmiştir. Ozan Güven'e bugüne kadar gösterdiği emek ve katkılar için teşekkür ederiz. 7 Kocalı Hürmüz Müzikali’ni siz değerli seyircilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.