Çağla Şıkel'e tepki yağmıştı! Ozan Güven ayrıldı

Çağla Şıkel'e tepki yağmıştı! Ozan Güven ayrıldı
Yayınlanma:
Manken Çağla Şıkel, Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası alan oyuncu Ozan Güven ile '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinde başrolde yer alacağını açıklamıştı. Çağla Şıkel'e tepki yağmasının ardından Ozan Güven projeden ayrıldı.

Ünlü oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Konu hakkında daha önce açıklamada bulunan ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, "Şahısların kim olduğu, ünlü olup olmadığı beni hiç ilgilendirmiyor. Yarın bir gün ağabeyim olsa da fark etmez. Kadına, doğaya, çocuğa, hayvana, her türlü şiddete 'sonuna kadar hayır' diyoruz. Bunun için de adalet istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Ancak Şıkel, Ozan Güven ile '7 Kocalı Hürmüz' adlı tiyatro oyununda başrolü paylaşacağını açıklamasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Usta oyuncu Müjdat Gezen'in yönetmenliğini üstlendiği '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinde Ozan Güven ile başrolde yer alacağı açıklaması sonrasında Şıkel büyük tepki çekti.

Çağla Şıkel'in Ozan Güven kararı ortalığı karıştırdı!Çağla Şıkel'in Ozan Güven kararı ortalığı karıştırdı!

Tırmanan tepkiler sonrasında Ozan Güven kadrodan ayrılma kararı aldı.

"PROJEDEN AFFINI TALEP ETMİŞTİR"

Tiyatrotr'den yapılan açıklamada "7 Kocalı Hürmüz Müzikali kadrosunda yer alan sanatçımız Ozan Güven, son günlerde yaşanan tartışmaların projeye ve ekip ruhuna zarar vermemesi adına projeden affını talep etmiştir. Ozan Güven'e bugüne kadar gösterdiği emek ve katkılar için teşekkür ederiz. 7 Kocalı Hürmüz Müzikali’ni siz değerli seyircilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

ozan-guven.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Magazin
Dilan Bozyel çocukken Mehmet Yılmaz Ak'ın tacizine uğradığını iddia etti! Ak yanıt verdi
Dilan Bozyel çocukken Mehmet Yılmaz Ak'ın tacizine uğradığını iddia etti! Ak yanıt verdi
Herkes gözünü kulağını Ebru Gündeş'e dikmişti! Bakın ne paylaştı
Herkes gözünü kulağını Ebru Gündeş'e dikmişti! Bakın ne paylaştı