Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltı kararı verilen isimlerden 20'si gözaltına alırken 5 kişi adreslerinde bulunamamıştı.

Burak Doğan'ın haberine göre, uyuşturucu operasyonu kapsamında bugün ise Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal gözaltına alındı. Ünal'ın yanı sıra Eren Kesimer ve Semiha Bezek de gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Dün gözaltına alınan 20 isim sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada işlemleri tamamlandıktan sonra saç, kan ve idrar örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildiler.

Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanan Berkay Şahin, Aslıhan Turanlı, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Hakan Aydın, Cansu Tekin ve Yaşar Özdaş Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan 9 kişi ise Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 10 kişinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Berkay Şahin, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Cansu Tekin, hakkında yurt dışı çıkış yasağı, Yaşar Özdaş, Hakan Aydın, hakkında ise yurt dışı çıkış adli kontrol kararı verilirken, Mehmet Rahşan ise tutuklandı.