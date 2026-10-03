Somer Şef'in yeni işi belli oldu

Somer Sivrioğlu'nun İstanbul'daki restoran kariyerinde yeni bir dönem başladı. Ünlü şef, Efendy İstanbul'un bulunduğu mekânda bu kez Baharat Kebap adıyla kebap merkezli yeni bir restoran açtı.

Hürriyet'in haberine göre Sivrioğlu, yeni restoranıyla birlikte yalnızca menüsünü değil, mutfak anlayışını da değiştirdi. Daha ulaşılabilir ve gündelik bir restoran yaratmak istediğini belirten şef, kebabı merkeze alan yeni konseptiyle müşterilerin özel günlerin yanı sıra sıradan bir akşam yemeği için de mekâna gelmesini hedefledi.

“BİR ŞEYCİ OLABİLMEYİ ÇOK DEĞERLİ BULUYORUM"

Sivrioğlu, yeni dönemin arkasındaki yaklaşımını anlatırken kebapçılık mesleğine duyduğu saygıyı özellikle vurguladı.

“Kebapçı, pideci, baklavacı… Bir şeyci olabilmeyi çok değerli buluyorum. Bence Türkiye’de en büyük şansımız o, ustalığa buradan gidiyorsun” diyen Sivrioğlu, şeflik dünyasının sürekli değişen yapısından da uzaklaşmak istediğini söyledi.

Şef, “Şeflikte hiçbir zaman o seviyeye ulaşamıyorsun çünkü her gün, her şey değişiyor, trend peşinde koşmak zorundasın. Biraz o oyundan çıkmayı istedim” ifadelerini kullandı.

KEBABA GEÇİŞ NASIL OLDU?

Sivrioğlu'nun yeni restoran kararı, Efendy İstanbul'un geçirdiği dönüşümün ardından geldi. Şef, önceki restoranının zamanla daha çok özel günlerin kutlandığı bir mekâna dönüştüğünü, bunun yerine günlük hayatta daha fazla yer edinebilecek bir restoran istediğini anlattı.

“ADANA'NIN ADANA GİBİ OLMASI LAZIM”

Sivrioğlu'na göre kebap restoranı işletmek, dışarıdan göründüğünün aksine şef restoranından daha kolay değil. Tam tersine, herkesin bildiği yemekleri sunmanın daha büyük bir sorumluluk getirdiğini belirten şef, Adana kebap üzerinden şu değerlendirmeyi yaptı:

“Adana'yı herkes biliyor, Adana'nın Adana gibi olması lazım. İyi olması lazım. Daha da iyi olması lazım. ‘Somer Şef'in Adana'sı’ diyecekler. O açıdan işim daha zor. Kanıtlamamız gereken şey çok daha fazla.”

YENİ HEDEF: USTALIĞI GENÇLERE AKTARMAK

Somer Sivrioğlu'nun yeni restoranındaki dikkat çeken hedeflerinden biri de geleneksel mutfak bilgisinin genç aşçılara aktarılması.

Şef, genç aşçıların kebap konusunda yeterince eğitim alamamasına dikkat çekerek, restoranını aynı zamanda bir öğrenme alanına dönüştürmek istediğini belirtti.

“Kebap bilmiyorlar” denilen gençlerin bu işi nerede öğreneceği sorusunu gündeme getiren Sivrioğlu, aşçılık okullarından mezun gençlerin restoranında staj yapmasını ve kebap ustalarından eğitim almasını istiyor.

Bu kapsamda kebap ustalarıyla genç aşçıların aynı mutfakta çalışması planlandı.

Sivrioğlu'nun yeni restoranındaki değişim böylece yalnızca bir menü değişikliğinden ibaret kalmadı. Şef, yıllardır Anadolu mutfağını farklı ülkelerde tanıtmak için sürdürdüğü çalışmalarını bu kez kebap, sakatat, meze ve ateş kültüründeki ustalığı öne çıkararak sürdüreceğini açıkladı. Yeni dönemin özeti ise Sivrioğlu'nun kendi sözleriyle net: “Evet, kebapçı oldum ve bununla gurur duyuyorum.”