Sette kaza geçiren İsmail Ege Şaşmaz ameliyata alındı
Sette kaza geçiren oyuncu İsmail Ege Şaşmaz’ın parmağı kırıldı. Hastanede ameliyata alınan ünlü oyuncuya iki hafta rapor verildi.

Tokat’ta çekimleri süren Onbeşliler dizisinin setinde talihsiz bir kaza yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz, çekim sırasında elinden yaralandı. Yapılan muayene sonucunda oyuncunun sol işaret parmağında kırık tespit edildi.

Çekimlere ara verilerek hastaneye kaldırılan Şaşmaz, ilk müdahalesinin ardından İstanbul’a getirildi.

İKİ HAFTA RAPOR VERİLDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu dün Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede ameliyata alındı. Yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından doktorlar oyuncuya iki hafta istirahat raporu verdi.

İsmail Ege Şaşmaz’ı bu süreçte yalnız bırakmayan kardeşi Aytaç Şaşmaz da hastanede yanındaydı. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu, kısa süre içinde set çalışmalarına dönmesinin beklendiği öğrenildi.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?

25 Kasım 1993 tarihinde Manisa’da doğan İsmail Ege Şaşmaz, oyunculuk kariyerine çocuk yaşlarda tiyatro ile başladı

. İlk ekran deneyimini “Güneşi Beklerken” dizisiyle yaşayan Şaşmaz, daha sonra “Aşk Laftan Anlamaz”, “Lise Devriyesi”, “Uyanış: Büyük Selçuklu”, “El Kızı” gibi yapımlarda rol aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

