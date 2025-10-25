Caner Topçu babasının başına geleni anlattı: Bir kaza sonucu...

Aynadaki Yabancı dizisinin başrol oyuncularında Caner Topçu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dizide estetik cerrah Barış karakterini canlandıran Topçu, rolü ve özel hayatına dair konuştu.

Ünlü oyuncu, babasının yaşadığı talihsiz bir olayın kendi hayatında ve kariyer tercihinde derin izler bıraktığını ilk kez dile getirdi.

Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre, Aynadaki Yabancı dizisi ile ilgili konuşan Caner Topçu, "İnsanlar karakterlerde kendilerinden bir şeyler buldular. Bunu sadece reytinglerde değil, sosyal medyadaki yorumlarda da çok hissediyoruz" dedi.

ÇOCUKLUK TRAVMASI ROLÜNE YANSIDI

"Bu rol, beni hem psikolojik hem de duygusal açıdan çok zorladı" diyen Caner Topçu, bu durumun ardındaki çocukluk travmasını anlattı:

"Babam çok küçük yaştayken bir kaza sonucu yüzünü yakmış. Onun yaşadığı bu durum, benim çocukluğumda hep derin bir etki bıraktı. Uzun bir süre 'Doktor olmalıyım' düşüncesiyle büyüdüm. Hayatımda daha sonra yaşadığım büyük bir olay da Barış'ın ilk bölümde yaşadığı durumla neredeyse birebir aynıydı. Zorlandığım nokta ise, Barış'ı düşündüğümde, nedense hep geçmişte yaşadığım bazı olumsuz anılara ve çocukluğumdaki Caner'e dönüyorum. Bu yönüyle karakter beni hem duygusal hem de psikolojik olarak oldukça zorladı."

"SEVDİĞİM KİŞİYE GERÇEĞİ SÖYLEMEKTEN YANA OLURDUM"

Sevdiği kadına gerçeği söyleme ikilemi hakkında da konuşan Topçu, "Gerçeği saklamak, kısa vadede bir koruma gibi görünebilir ama aslında insanı ve ilişkiyi yorar. Ben de benzer bir durumda olsam, sevdiğim kişiye gerçeği söylemekten yana olurdum" ifadelerini kullandı.

Herkesin gizlediği bir yanı olduğunu düşündüğünü belirten oyuncu, "Ben de bazı yönlerimi her zaman kimseye açmam. Mesela duygusal olarak hassas olduğum anlarımı ya da içimde yaşadığım bazı kaygıları herkesle paylaşmam" dedi.

"AVRUPAİ GÖRÜNÜŞÜM NEDENİYLE MERAK EDİLİYOR"

İnternette en çok merak edilen konulardan birinin nereli olduğu olduğunu söyleyen Caner Topçu, "Muhtemelen Avrupai görünüşüm nedeniyle merak ediliyor. Aslen Kastamonuluyum, ama Bosna-Hersek göçmeni bir aileden geliyoruz" açıklamasını yaptı.

"EKRANA ÇIKMAK KOLAY PARA KAZANMA ARACI DEĞİL"

Garsonluk, kuryelik, spor eğitmenliği gibi birçok işte çalıştığını belirten Topçu, şöyle dedi: