Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler

Türk televizyon ekranlarında şu an yayınlanan 45 dizi, maliyetleri ile dudak uçuklattı.

Yapımların döndürdüğü toplam para miktarı 1 milyar TL’ye yaklaşırken, bölüm başı maliyetler ise 18 ila 35 milyon TL arasına fırlamış durumda.

Yeniçağ'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, yıldız oyuncuların aldığı astronomik ücretler de gün yüzüne çıktı.

Erkek ve kadın oyuncuların bölüm başına kazandıkları ücret arasındaki fark dikkat çekti.

EN PAHALI DİZİLER VE BAŞROL OYUNCULARININ KAZANÇLARI

'A.B.İ.' (Aile Bir İmtihandır)

Ekranların en pahalı yapımı olan 'A.B.İ.' dizisinin ilk bölümü tam 35 milyon TL'ye mal oldu. Dizinin başrol oyuncularından Kenan İmirzalıoğlu bölüm başına 4.5 milyon TL, Afra Saraçoğlu ise 2.5 milyon TL kazanıyor.

'Aşk ve Gözyaşı

Bölüm başı maliyeti 27 milyon TL olan Aşk ve Gözyaşı dizisi de dikkat çeken yapımlar arasında. En çok konuşulan konulardan biri ise Barış Arduç'un yaptığı sözleşme. Yıldız oyuncu, ilk 13 bölümün ücretini peşin alarak 45.5 milyon TL'lik dev bir anlaşmaya imza attı. Hande Erçel ise bölüm başına 1 milyon 750 bin TL kazanıyor.

Eşref Rüya

26 milyon TL'lik bölüm başı maliyetiyle Eşref Rüya listede üst sıralarda. Çağatay Ulusoy'un bölüm başı kazancı 3 milyon 250 bin TL iken, Demet Özdemir 2 milyon TL alıyor.

Bize Bir Şey Olmaz

Dijital platform için çekilen Bize Bir Şey Olmaz dizisinin bölüm başı maliyeti 25 milyon TL. Başrol oyuncularından Mert Ramazan Demir 2.5 milyon TL, Miray Daner ise 850 bin TL kazanıyor.

Uzak Şehir

Bölüm başı maliyeti 22 milyon TL olan Uzak Şehir'de, Ozan Akbaba 1.5 milyon TL, Sinem Ünsal ise 1 milyon TL alıyor.

Veliaht

20 milyon TL'lik bölüm başı maliyetiyle dikkat çeken Veliaht dizisinde Akın Akınözü 1.5 milyon TL, Serra Arıtürk ise 750 bin TL kazanıyor.

5-6 YAPIMCI KALDI

Kanalların reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle yapımcılara ödemeler 90 gün vadeli yapılabiliyor. Bu durum, bir yapımcının ilk bölüm parasını ancak 12'nci bölümde tahsil edebilmesi anlamına geliyor. Sektörden bir yapımcı, "Buna dayanmak için cepte 250-300 milyon TL'nin hazır olması şart" diyor. Türkiye'de bu şartlara dayanabilen 5-6 yapımcının kaldığı belirtiliyor. Dizi yapımcılarının en büyük motivasyonu ise yurt dışı satışları.

FUARDA EN ÇOK SATILAN DİZİLER

Geçtiğimiz günlerde Cannes'da gerçekleşen TV fuarında Türk dizileri yine büyük ilgi gördü. En çok satılan yeni yapımlar arasında 'Eşref Rüya', 'Uzak Şehir' ve 'Veliaht' yer aldı. Türk dizileri, bölüm başına 200 bin dolar ile 650 bin dolar arasında alıcı bulurken, yurt dışı satışlarında 7'nin üzerinde reyting ve 26 bölüm yayınlanmış olma kriteri aranıyor. 2024'te dünyada 1 milyarın üzerinde seyirciye ulaşan Türk dizileri, bu satışlardan 600 milyon dolar gelir elde etti.

REYTİNG KABUSU VE ALARM ZİLLERİ

Geçen ocak ayından ekim başına kadar yaklaşık 32 dizinin yayından kalktığı belirtildi. Bu sezonda bir dizinin kendisini kurtarabilmesi için 7 ve üzeri reyting alması gerekiyor. 7'nin altında kalan yapımlar için ise alarm zilleri çalıyor. Şu an üç yapımın, yıldız oyuncularına ve iddialı senaryo ekiplerine rağmen kanalın istediği reytingi henüz alamadığı ve üzerlerinde kara bulutların dolaştığı ifade ediliyor.