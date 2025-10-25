Edis hastalığını ilk kez açıkladı!

Dün akşam sahne alan ünlü şarkıcı Edis, "çıkacakmış gibi hissediyorum" diyerek hastalığını ilk kez açıkladı.

Ünlü şarkıcı Edis, sahnede yaptığı açıklamayla da gündeme geldi. Konserine beli bantlı çıkan Edis, hayranlarıyla dertleşerek hastalığını ilk kez duyurdu.

"Martılar" şarkısını seslendirirken hayranlarına seslenen Edis, "Sizi görmek ne güzel. Oturmaya gelmediniz değil mi? Bilet paralarının hakkını verin. Kimseyi otururken görmek istemiyorum" dedi.

Belinde bantla sahneye çıkan ünlü şarkıcı, rahatsızlığını, "Fıtık oldum, bel fıtığı oldum. Dans ediyorum ama bir yerde belim çıkacakmış gibi hissediyorum." diyerek açıkladı.

EDİS KİMDİR?

Tam adı Edis Görgülü olan ünlü şarkıcı, 28 Kasım 1990 tarihinde Londra'da doğdu. 2014 yılında çıkardığı "Benim Ol" şarkısı ile büyük bir çıkış yakaladı.

"Dudak", "Çok Çok", "Güzelliğine", "Martılar" gibi hit şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralarda yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

