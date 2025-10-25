Yıldız Tilbe 'beni yaşarken kimse anlamadı' dedi ve yasakladı

Yıldız Tilbe, sahne öncesi yaptığı açıklamada "Beni yaşarken kimse anlamadı" diyerek hayatının film yapılmasına kesin dille karşı çıktı.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, dün akşam sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlarken dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Gazetecilerin, 'hayatınızın film olmasını ister misiniz?' sorusuna Tilbe'den net ve sert bir yanıt geldi.

"BURADAN DA YASAKLIYORUM"

Ünlü sanatçı, "Asla böyle bir şey istemiyorum. Beni yaşarken anlamadı kimse, öldükten sonra asla kimse ifade edemez" diyerek hayat hikayesinin beyazperdeye aktarılmasına kesinlikle karşı olduğunu belirtti.

Tilbe, sözlerini daha da ileri taşıyarak, "Buradan da yasaklıyorum" ifadelerini kullandı.

Yıldız Tilbe'nin bu çıkışı gündem olurken daha önce aynı soru kısa süre önce hayatını kaybeden Güllü, Kibariye, Zerrin Özer ve Deniz Seki'ye sorulmuştu.

Dört ünlü şarkıcı da hayatının film olmasına olumlu bakarken kendilerini Serenay Sarıkaya'nın oynamasını istemişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

