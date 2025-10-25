Fenomen Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede! "Artık damarım kalmadı kan alınacak"

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, "Artık damarım kalmadı kan alınacak" diyerek 8 gündür hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, zor günlerden geçiyor. Çetinkaya, tam 8 gündür hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımla sevenlerini endişelendiren Çetinkaya, gözyaşlarını tutamadı.

"YEDİĞİM BİR YEMEKTEN OLDUĞU KESİN"

Hastanede yaşadıklarını takipçileriyle paylaşan fenomen, şu ifadeleri kullandı:

"Yine bu gece de hastaneden göndermeyecekler beni belli. Korkunç bir gece geçirdim yine, ateşim düşmüyor. Çok yoruldum böyle olmaktan. Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz. Yediğim bir yemekten olduğu kesin ama sinirlerim zayıfladı. Artık damarım kalmadı kan alınacak."

"TÜM POZİTİFLİĞİMİ KAYBETTİM"

Çetinkaya sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm pozitifliğimi kaybettim, ateş de kötü biri yapıyor insanı. Hiçbir şey yiyemiyorum ateş düşmüyor tüm kan testleri her gün inceleniyor. Kan hastalıkları doktoru gelecekmiş bakıyorlar işte. Korkmaya başladığım için böyleyim kusura bakmayın size de yansıttığım için ama bu da hayatımın bir parçası."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

