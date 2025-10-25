Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, zor günlerden geçiyor. Çetinkaya, tam 8 gündür hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımla sevenlerini endişelendiren Çetinkaya, gözyaşlarını tutamadı.

Yıldız Tilbe 'beni yaşarken kimse anlamadı' dedi ve yasakladı

Hastanede yaşadıklarını takipçileriyle paylaşan fenomen, şu ifadeleri kullandı:

"Yine bu gece de hastaneden göndermeyecekler beni belli. Korkunç bir gece geçirdim yine, ateşim düşmüyor. Çok yoruldum böyle olmaktan. Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz. Yediğim bir yemekten olduğu kesin ama sinirlerim zayıfladı. Artık damarım kalmadı kan alınacak."

Edis hastalığını ilk kez açıkladı!

Çetinkaya sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm pozitifliğimi kaybettim, ateş de kötü biri yapıyor insanı. Hiçbir şey yiyemiyorum ateş düşmüyor tüm kan testleri her gün inceleniyor. Kan hastalıkları doktoru gelecekmiş bakıyorlar işte. Korkmaya başladığım için böyleyim kusura bakmayın size de yansıttığım için ama bu da hayatımın bir parçası."