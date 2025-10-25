Berdan Mardini ameliyat oldu: Konuşamıyor!

Berdan Mardini ameliyat oldu: Konuşamıyor!
Yayınlanma:
Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, ses teli ameliyatı geçirdiğini açıklayarak "Bir süredir konuşamıyorum" dedi.

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, sevenlerini üzen bir açıklamayla gündeme geldi. Ses teli ameliyatı geçirdiğini açıklayan ünlü şarkıcı sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Berdan Mardini, ameliyat sonrası sürecin kontrol altında olduğunu ancak yaklaşık beş gündür konuşamadığını belirtti.

Mardini, "Allah'ın izniyle 30 Ekim'de kontrolüm var. Sonrasında inşallah yavaş yavaş geçecek" ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçının bu süre zarfında sadece yazı yoluyla iletişim kurabildiği öğrenildi.

İPTAL ETTİ!

Ameliyatın gerekliliği olan ses dinlendirme süreci nedeniyle Berdan Mardini, sahne performanslarını ve iş görüşmelerini iptal etmek zorunda kaldı.

Ünlü şarkıcı, paylaşımında "Rabbim kimseye sağlık sorunu vermesin, hele ki o ekmek teknesi ise… Allah'ım sınamasın inşallah." ifadelerine yer verdi.

Mardini, sürecin olumlu ilerlediğini ve kısa süre içinde yeniden müzik çalışmalarına döneceğini de müjdeledi. "Yeni şarkılar ve kamu projeleriyle yakında yeniden üretimde olacağım" diyen şarkıcıya geçmiş olsun mesajları yağdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

