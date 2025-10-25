Kadına şiddetten hapis yatacak Ozan Güven'den skandal savunma! Abajurla Deniz Bulutsuz'u darbetmişti

Ünlü oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u 13 Haziran 2020 yılında darbettiği iddiasıyla birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları dava 6 Haziran’da İstanbul Adalet Sarayı 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde karara bağlanmıştı.

Mahkeme, Ozan Güven'in 'Cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Hakaret' suçlarından beraatine, 'silahla kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 15 ay hapis cezasına hükmetmişti.

Hürriyet'in haberine göre mahkeme, Ozan Güven’in, Deniz Bulutsuz’a vurduğu abajuru silahtan saymıştı.

Geçtiğimiz günlerde istinaf, yargılamayı yapan mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulmadığını delillerde ve işlemlerde de herhangi bir eksiklik olmadığını belirtti ve cezayı onadı.

Denetimli serbestlik dışında kalan 45 gününü açık cezaevinde geçirecek olan Ozan Güven, bir basın toplantısı düzenledi.

Mahkemede Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı kanıtlanan Güven, hapis cezası almasına rağmen durumu inkar etti. Güven ayrıca 'Altı suçun beşinden beraat ettim' dedi. Beraat ettiği suçları sayarken, 'silahla kasten yaralama' suçundan ceza aldığına dikkat çekmedi.

"BİR TEK SENDEN ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM"

100 Yıl Magazin'de yer alan görüntülere göre Güven, şu ifadeleri kullandı:

"Tanıyan tanımayan, beni seven, bana inanan herhangi bir kadının içine azıcık bile bir şüphe düşürdüysem, hangi ananın, hangi teyzenin, hangi izleyicimin, hangi arkadaşımın benle konuşan konuşmayan, hangi kadının içine bunu yaptığıma dair en ufak bir şüphe düşürdüysem, onların hepsinden tek tek özür dilerim. Ama bir tek senden özür dilemeyeceğim (Deniz Bulutsuz). Çünkü ben sana hiçbir şey yapmadım.

"AYAKTA KALMASI MÜMKÜN DEĞİL"

45 gün hapis cezası bir şey gerçekten bilmiyorum. Bildiğim tek şey var. Açılan bana istinaf edilen altı suçun beşinden beraat ettim, aklandım. Demek ki sen bu kadını eve kapatmamışsın. Demek ki sen bu kadına şiddet uygulayamamışsın. Yani canice hislerle işkence yapmamışsın. Bakın arkadaşlar bir kadına bir tokat, bir yumruk atarsanız bir yeri açılır, kırılır, çıkığı olur. Ayakta kalması mümkün değil.

Sabaha karşı yardımcım alıyor. Ertesi gün yardımcımdan araba istiyor. Bursa'da kız arkadaşına gelinlik bakmaya gidecekti. Benim arabamı istiyor, ölümden dönmüş kız, canına kastedilen kız. Şimdi mahkemede sorduklarında, "biraz uzaklaşmak istedim" diyor.

5. ayrılığımdı bu ama artık son kez yani. Dayanılacak bir halde değildi. Daha önce de buna benzer şeyler yaşadığını biraz araştırırsanız, belki de biliyorsunuzdur, daha önce kimlerin başını yaktığını."

"GECE BEN ONU NE DÖVDÜM, NE BUNLAR YAŞANDI"

"Deniz Hanım'a para teklif ettiğiniz konuşulmuştu" diyen gazeteciye Ozan Güven şöyle yanıt verdi:

"Benim böyle bir teklifim olmadı. Ben olay gecesinden sonra kendisini bir daha hiç görmedim. Telefonla bile konuşmak istemedim. Çünkü benim için ayrıldığım bir kadındı. Gece ben onu ne dövdüm, ne bunlar yaşandı. Bunun artık kurgulanmış bir hikaye olduğunu görmemek için vicdansız olmak gerekiyor.

"BEN ŞİDDET OBJESİ MİYİM?"

Açıklamalarına devam eden Ozan Güven, şöyle konuştu.