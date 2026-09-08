Serenay Sarıkaya'yı gölgede bırakan hayranı Rus değil Gaziantepli çıktı!

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile katıldığı bir davette fotoğraf çektiren ve magazin sayfaları tarafından "Rus hayranı" olarak paylaşılan genç kadın sessizliğini bozdu. Aslen Gaziantepli olduğunu belirten genç kadın, hakkında üretilen asılsız iddiaları yayınladığı videoyla tek tek yalanladı.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile bir davette yan yana gelen genç kadın sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Magazin sayfalarında "Rus hayranı" başlığıyla paylaşılan fotoğraf kısa sürede gündeme oturdu.

'BEN ANTEPLİYİM RUS DEĞİLİM'

Görüntülerin yayılmasının ardından kamera karşısına geçen genç kadın, aslen Gaziantepli olduğunu açıkladı. Rusya ile hiçbir bağının bulunmadığını söyleyen kadın, magazin sayfalarının yakıştırmasını esprili bir dille yalanladı.

MAGAZİN SAYFALARINA VİDEOLU YANIT

Ortaya atılan iddiaları şaşkınlıkla karşıladığını vurgulayan genç kadın, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda duruma açıklık getirdi.

Kamera karşısında konuşan genç kadın, "Arkadaşlar bir şeyi düzeltmem gerekiyor, ben Rus değilim Türküm. Serenay Sarıkaya ile çekildiğim fotoğraf magazin sayfalarında 'Serenay Sarıkaya Rus hayranıyla fotoğraf çekildi' tarzında paylaşıldı. Rus olduğum çıkarımını tam olarak nereden yaptınız? Ben Antepliyim. Rusya ile bağlantım sanırım bu paylaşımlardan sonra oldu. Tabii ki Serenay Sarıkaya ile aynı karede bulunmuş olduğum fotoğrafta Rus ilan edilmek benim için ayrı bir seviye" dedi.