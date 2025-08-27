Selen Görgüzel: Hayatımın en ağır tacizini yaşadım!

Son günlerde sosyal medyada başlayan ve sanat camiasından birçok ünlü ismin adının karıştığı taciz ifşaları gündem olurken, bazı ünlü isimler de maruz kaldıkları tacizi paylaşmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de Selen Görgüzel oldu.

"PARASIZ KALDIM, İŞLERİM ENGELLENDİ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve "2007 yılında TRT’nin Zoraki Başkan dizi setinde hayatımın en ağır tacizini yaşadım. İşsiz kaldım, parasız kaldım, işlerim engellendi" ifadelerini kullanan Görgüzel, o dönemde kendisine kimsenin sahip çıkmadığını, sesinin duyurulmasının engellendiğini ve bu konuda konuşmaya çalıştığında reklam yapmakla suçlandığını belirtti.

"SAMİMİYETSİZ TUTUMLAR HİÇ GERÇEK GELMİYOR"

Görgüzel, eğer o dönemde sesine kulak verilmiş olsaydı bugün her şeyin çok farklı olabileceğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi görüyorum ki duyar kasan, samimiyetsiz tutumlar hiç gerçek gelmiyor. Benim yaşadığım acıların, uğradığım haksızlıkların hesabını Allah'a havale ettim"

Görgüzel, daha önce yaptığı açıklamada dizinin yönetmeni Nihat Özcan ve oyuncu Ferdi Akarnur tarafından tacize uğradığını açıklamıştı.

