Simge Sağın'dan taciz itirafı: "Çocuktum, küçüktüm, korktum, sustum..."
Son günlerde sosyal medya, kadınların yaşadığı taciz olaylarını anlattığı ifşalarla çalkalanıyor. Birbirinden cesaret alan çok sayıda kadın, başlarına gelen korkunç deneyimleri paylaşarak sessizliğini bozarken, ünlü şarkıcı Simge Sağın da başına gelen korkunç olayı paylaştı.

Son günlerde sosyal medyada başlayan ve sanat camiasından birçok ünlü ismin adının karıştığı taciz ifşaları gündemdeki yerini korurken ünlü şarkıcı Simge Sağın da başına gelen korkunç olayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, sosyal medya hesabından paylaşımla, çocuk yaşta istismara uğradığını dile getirdi. "Hepimiz bir şeyler yaşadık" diyerek söze başlayan Sağın, şu ifadeleri kullandı:

"İstismarı ben de çocuk yaşta maalesef yaşadım. Çocuktum... Küçüktüm, korktum, sustum... sustuk... Ama artık biliyoruz: Biz sustukça melek yüzlü şeytanlar çoğaldı. Artık gün değişti! İstismar eden, suç işleyen, can yakan herkes tek tek ortaya çıkacak!

"ARTIK BİZ SUSMUYORUZ"

Hiçbir kötülük gizlenemeyecek. Çünkü suskunluk yarayı büyütüyor, ama söz yarayı iyileştiriyor. Artık biz konuşuyoruz. Artık biz susmuyoruz. Kız kardeşlerim! Korkmayın, susmayın. Bitsin bu karanlık, bitsin bu kötülük. Birlikte olursak ancak son bulacak!"

