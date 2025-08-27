İfşa dalgası muhafazakar camiaya da sıçradı: Çoklu evlilik caiz kılıfıyla...

Son günlerde sosyal medyada başlayan ve sanat camiasından birçok ünlü ismin adının karıştığı taciz ifşaları gündemdeki yerini korurken Fatma Özkaya isimli içerik üreticisi, ifşa dalgasının muhafazakar camiaya ne zaman sıçrayacağını merak ettiğini belirterek, bir video yayınladı.

"KENDİ PİSLİKLERİNİ MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Masum değilsin, sadece sıra sana gelmedi" diyen Özkaya, muhafazakar camiadaki durumu şöyle özetledi:

"Siz ne yapıyorsunuz, Üsküdar'da çay içmeye davet ediyorsunuz. Genç kızlara oturup mutsuz evliliklerinizi 'Ay çocuk olmasa ayrılırdım' dert yanmalarınızla, yaptığınız yine taciz, yine istismar. Birazcık imkanı olan da Başakşehir'de ev açıyor. Dinin çoklu evlilik caiz kılıfıyla da kendi pisliklerini meşrulaştırmaya çalışıyorlar."

Edebiyat dergilerinde yazmaya çalışan genç kızların hayallerinin, umutlarının ve güvenlerinin sarsıldığını vurgulayan Özkaya, bunun da bir taciz ve istismar olduğunu belirtti.

Simge Sağın'dan taciz itirafı: "Çocuktum, küçüktüm, korktum, sustum..."

Muhafazakar camiada birilerini ifşalamanın çok daha zor olduğuna dikkat çeken Özkaya, "Muhafazakar genç kızlar sadece dışarıda değil içeride de bir savaş veriyorlar. Kendi aileleriyle de en yakınlarıyla da mücadele etmek zorundalar. Bu hayatta var olmaya, yer edinmeye çalışıyorlar. Okumaya, çalışmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"İSLAMCI ABİCİM SENİN DE UYKULARIN KAÇSIN!"

Fatma Özkaya, "Cinsel ilişkiyi reddetmenin tahrik unsuru sayıldığı bu ülkede kimsenin susma lüksü kalmadı artık. O yüzden İslamcı abicim senin de uykuların kaçsın ne zaman ifşa edileceğim diye" sözleriyle konuşmasını noktaladı.