İfşa dalgası muhafazakar camiaya da sıçradı: Çoklu evlilik caiz kılıfıyla...

Yayınlanma:
Sanat camiasında peş peşe gelen taciz ifşaları gündemi sarsarken, içerik üreticisi Fatma Özkaya'dan muhafazakar camiaya yönelik çarpıcı iddialar geldi.

Son günlerde sosyal medyada başlayan ve sanat camiasından birçok ünlü ismin adının karıştığı taciz ifşaları gündemdeki yerini korurken Fatma Özkaya isimli içerik üreticisi, ifşa dalgasının muhafazakar camiaya ne zaman sıçrayacağını merak ettiğini belirterek, bir video yayınladı.

"KENDİ PİSLİKLERİNİ MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Masum değilsin, sadece sıra sana gelmedi" diyen Özkaya, muhafazakar camiadaki durumu şöyle özetledi:

"Siz ne yapıyorsunuz, Üsküdar'da çay içmeye davet ediyorsunuz. Genç kızlara oturup mutsuz evliliklerinizi 'Ay çocuk olmasa ayrılırdım' dert yanmalarınızla, yaptığınız yine taciz, yine istismar. Birazcık imkanı olan da Başakşehir'de ev açıyor. Dinin çoklu evlilik caiz kılıfıyla da kendi pisliklerini meşrulaştırmaya çalışıyorlar."

Edebiyat dergilerinde yazmaya çalışan genç kızların hayallerinin, umutlarının ve güvenlerinin sarsıldığını vurgulayan Özkaya, bunun da bir taciz ve istismar olduğunu belirtti.

fatma-ozkaya.png

Simge Sağın'dan taciz itirafı: "Çocuktum, küçüktüm, korktum, sustum..."Simge Sağın'dan taciz itirafı: "Çocuktum, küçüktüm, korktum, sustum..."

Muhafazakar camiada birilerini ifşalamanın çok daha zor olduğuna dikkat çeken Özkaya, "Muhafazakar genç kızlar sadece dışarıda değil içeride de bir savaş veriyorlar. Kendi aileleriyle de en yakınlarıyla da mücadele etmek zorundalar. Bu hayatta var olmaya, yer edinmeye çalışıyorlar. Okumaya, çalışmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"İSLAMCI ABİCİM SENİN DE UYKULARIN KAÇSIN!"

Fatma Özkaya, "Cinsel ilişkiyi reddetmenin tahrik unsuru sayıldığı bu ülkede kimsenin susma lüksü kalmadı artık. O yüzden İslamcı abicim senin de uykuların kaçsın ne zaman ifşa edileceğim diye" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Türkiye
Kaymakamlıktan gelen uyarı yazısına DEM Partili belediyeden tepki
Kaymakamlıktan gelen uyarı yazısına DEM Partili belediyeden tepki
Benzinde zam yağmuruna eşekli çözüm! Vatandaş deliliğe vurdu
Benzinde zam yağmuruna eşekli çözüm! Vatandaş deliliğe vurdu
Kapadokya'da kaçak otele kepçe vuruldu!
Kapadokya'da kaçak otele kepçe vuruldu!