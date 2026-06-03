Şebnem Ferah yeni konser tarihlerini duyurdu, 6 yıllık hasret bitti: 'Yokluğunuzda evim olduğunuzu anladım'

Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, tam 6 yıl süren uzun bir aranın ardından İstanbul'daki hayranlarıyla bir araya geldi. Çok sayıda sanat ve spor dünyasından yoğun katılım gerçekleşen konserde duygusal anlar yaşayan sanatçı,13 Haziran'da İzmir'de, 27 Haziran'da ise yeniden İstanbul'da dinleyicileriyle buluşacağını açıkladı.

KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşen konserde rock müziğin güçlü kalemi, açılışı hit parçası "Okyanus" ile yaptı.

"YOKLUĞUNUZDA SİZİN EVİM OLDUĞUNUZU ANLADIM"

Yıllar sonra yeniden mikrofon başına geçmenin gururunu ve heyecanını yaşayan ünlü sanatçı, şarkı aralarında kendisini yalnız bırakmayan binlerce dinleyicisine duygusal anlar yaşattı. Sahneden hayranlarına seslenen Şebnem Ferah, "Yokluğunuzda sizin evim olduğunuzu anladım" ifadelerini kullandı.

Sanatçının bu özlem dolu sözleri, alanı dolduran müzikseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

KONSERE ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Etkinlik, dinleyicilerin yanı sıra sanat, müzik, televizyon ve spor dünyasından çok sayıda isim tarafından da takip edildi.

Konseri protokol ve VIP alanından izleyenler arasında; Cem Yılmaz, Kenan Doğulu ve Beren Saat, Mazhar Alanson, Ogün Şanlısoy, Aleyna Tilki, Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, Burak Şafak, Zeynep Bastık, Derya Uluğ, Tolga Sarıtaş, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Burçin Terzioğlu, Şebnem Dönmez, Şebnem Bozoklu ve Zehra Güneş yer aldı.

Konsere bilet bulamayan binlerce kişi ise, şarkıları Maçka Parkı'ndan dinledi.

12 DAKİKADA TÜKENEN BİLETLER SOSYAL MEDYAYI SALLAMIŞTI

Yıllar süren sessizliğin ardından gelen bu ilk konsere olan talep, aslında biletler satışa çıkar çıkmaz kendisini göstermişti.

Binlerce kişinin adeta birbiriyle yarıştığı satış sürecinde, KüçükÇiftlik Park konserinin tüm biletleri sadece 12 dakika gibi rekor bir sürede tamamen tükenmişti.

YENİ KONSER MÜJDELERİ PEŞ PEŞE GELDİ

Şebnem Ferah hayranlarına yeni müjdeler vermeyi de ihmal etmedi. İstanbul'daki yoğun talebi karşılamak adına sanatçının 27 Haziran'da bir kez daha kentte sahne alacağı belirtilirken, İzmirlileri sevindirecek haber de gecikmedi; Ferah, 13 Haziran tarihinde ise İzmir'deki dinleyicileriyle hasret giderecek.