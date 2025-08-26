Rol arkadaşı ifşa edildi: Burçin Terzioğlu sessizliğini bozdu

Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Akkaya, eski bir projede birlikte çalıştığı Tayanç Ayaydın tarafından sözlü ve yazılı tacize uğradığını iddia etti ve Ayaydın'ın kendisine yolladığı mesajları ifşa ederek ekran görüntülerini paylaştı.

Bu iddianın gündeme oturmasının ardından, Tayanç Ayaydın'ın yeni dizisi "Ben Leman"daki partneri Burçin Terzioğlu'nun tavrı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu, sessizliğini Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla bozdu.

"HER KADININ YANINDAYIM"

Terzioğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Geçmişte ya da günümüzde... Adını koyamadığı için mobbing ya da taciz olduğunu bile bilmeden sessiz kalan... Korkularıyla, yaşıyla, yalnızlığıyla bastırılan... Ya da tüm cesaretini toplayıp ancak konuşabilen her kadının yanındayım."

Bu açıklamanın ardından Burçin Terzioğlu, Tayanç Ayaydın'ı takipten de çıktı.

