İfşaların ardından 178 edebiyatçıdan ortak bildiri: Taciz faillerini unutmadık!

Son günlerde sanat camiasından birçok ünlü isim hakkında art arda ortaya atılan taciz iddiaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Edebiyatçılar da, bu ifşa dalgasına sessiz kalmayarak harekete geçti.

"HANGİ SEKTÖRDEN OLURSA OLSUN UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ"

178 edebiyatçı, ortak bir bildiri yayımlayarak failleri unutmayacaklarını ve mağdurların yanında olduklarını ilan etti. Bildiriye imza atan edebiyatçılar, "Edebiyat toplumsal hafızanın kaydını tutar" diyerek yayımladıkları bildiride şu ifadelere yer verdi:

"Biz edebiyatçılar olarak, geçmişteki taciz faillerini unutmadık. Bugün de ifşa edilen taciz faillerini, onları koruyanları, ifşa edenleri hedef gösterenleri hangi sektörden olursa olsun unutmayacağız, unutturmayacağız. Taciz ve güç istismarından hayatta kalan kadın+'ların ve lgbtiqa+'ların yanındayız."

Bildiriye imza atan edebiyatçılar: