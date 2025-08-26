Mesut Süre taciz iddialarının ardından ilk kez konuştu

Mesut Süre taciz iddialarının ardından ilk kez konuştu
Yayınlanma:
Hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle programı iptal edilen komedyen ve sunucu Mesut Süre, sessizliğini bozdu.

Hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle gündem olan ünlü komedyen ve sunucu Mesut Süre, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Suçlamaların tamamının gerçek dışı olduğunu belirten Süre, bunun bir "itibar suikasti" olduğunu söyledi ve yasal yollara başvuracağını açıkladı.

Yaptığı paylaşımda "Dün geceden beri yaşadığım durumun hala şokundayım" diyen Süre, iddiaları yalanladı.

mesut-sure-001.webp

İfşalanan son isim ünlü yönetmen oldu! Ofiste yaşadıklarını anlattıİfşalanan son isim ünlü yönetmen oldu! Ofiste yaşadıklarını anlattı

"BU YAPILAN BİR İFŞA DEĞİL İTİBAR SUİKASTİDİR"

Mesut Süre'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Dün geceden beri yaşadığım durumun hala şokundayım. Öncelikle belirtmeliyim ki şahsıma itham edilen suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Sosyal medya mahkemeleri sayesinde bir anda lince uğradım. Gerçek hayattaki ailem, dostlarım, arkadaşlarım ve yıllardır beni dinleyen izleyen insanlar böyle bir konuda ne kadar hassas olduğumu bilirler. Bu yapılan bir ifşa değil itibar suikastidir. Kişiliğime, mesleğime ve itibarıma yapılan bu haksız eylemlere karşı hemen tüm hukuki yollara başvuracağımı bildiririm."

image-55.png

Lara Kamhi'den şiddet iddiası: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı!Lara Kamhi'den şiddet iddiası: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı!

NE OLMUŞTU?

Mesut Süre hakkındaki iddialar, bir kadının sosyal medyadaki paylaşımıyla başlamıştı. Bir kadın, bir staj programı için görüştüğü Süre'nin, kendisini yemek yeme bahanesiyle evine davet ettiğini ve burada tacize uğradığını iddia etmişti. Bu paylaşımın ardından çok sayıda kadın da benzer iddialarda bulunmuştu.

İddiaların geniş yankı uyandırmasının ardından Süre'nin "İlişki Testi" programının yapımcı şirketi İda İletişim, ünlü komedyenle yollarını ayırdığını duyurmuştu. Yapılan açıklamada, "Mesut Süre'yle bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz. Bütün mağdurların yanındayız. Şok içindeyiz" ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Magazin
Partneri tepki gösterdi Tayanç Ayaydın veda etti!
Partneri tepki gösterdi Tayanç Ayaydın veda etti!
Emel Sayın'dan 30 Ağustos müjdesi!
Emel Sayın'dan 30 Ağustos müjdesi!
Tacizle suçlanan Tayanç Ayaydın'dan ilk açıklama!
Tacizle suçlanan Tayanç Ayaydın'dan ilk açıklama!