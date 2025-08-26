Lara Kamhi'den şiddet iddiası: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı!

Lara Kamhi'den şiddet iddiası: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı!
Yayınlanma:
Yönetmen Lara Kamhi, 19 yıl önce yaşadığı şiddeti sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla anlattı. Kamhi, o dönemki sevgilisinin kendisine 4 saat boyunca şiddet uyguladığını ve boğazını sıkıp öldürmeye çalıştığını iddia etti.

Son dönemde sosyal medyada artan ifşa paylaşımlarının ardından sessizliğini bozan Cefi-Yasemin Kamhi çiftinin yönetmen kızı Lara Kamhi, "Herkes eteğindeki taşları dökerken hadi benden çıksın" diyerek 19 yıl önce maruz kaldığı şiddetin detaylarını paylaştı.

Kamhi, uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle ayrıldığı ancak yeminler üzerine ikinci bir şans verdiği sevgilisinin, bir iş arkadaşından gelen mesaj yüzünden kontrolden çıktığını belirtti.

lara-kamhii.jpg

“KAPILARI KAPAYIP 4 SAAT ŞİDDET UYGULADI”

O anları anlatan Kamhi, şu ifadeleri kullandı:

"Bir gün bana birlikte çalıştığım kişi ‘seni dinlemek güneşe bakmak gibiydi’ diye mesaj atıyor. Bu mesajı önce o görüyor, telefonu kafama atıyor. Annemi arattırıp ‘eve geldim’ dedirttiriyor ve telefonumu kırıp kapıları kapayıp panjurları indirip 4 saat şiddet uyguluyor. Defalarca boğazımı sıkıp öldürmeye çalışıyor. Nasıl oluyorsa ikna ediyor ve kaçıyorum. Sonuç deforme bir surat, kırık kol, beyin travması, çıkık çene."

lara-kamhi.webp

​​​​​​​"BU PİSLİĞİN ADI NE?"

O dönemde ailesinin olayın daha fazla büyümesinden endişe ettiği için şikayetçi olmasını engellediğini de açıklayan Kamhi, "Ailem daha da büyümesin diye şikayet ettirmiyor. Konu bir daha açılmıyor" dedi. Kamhi, bu cezasızlığın sonucunda şiddet failinin bugün toplumda "örnek insan" olarak kabul gördüğünü söyleyerek "Bu olanları herkes biliyor" dedi.

Kamhi, "Herkesin sorduğu 'Bu pisliğin adı ne?' sorularına cevap veriyorum. İsmi Volkan Büyükhanlı." diyerek kendisine şiddet uygulayan eski sevgilisinin kimliğini de açıkladı.

lara-kamhi-volkan.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

