İfşalanan son isim ünlü yönetmen oldu! Ofiste yaşadıklarını anlattı

Oyuncular Tayanç Ayaydın, Mehmet Yılmaz Ak ve komedyen Mesut Süre'nin ardından şimdi de yönetmen Selim Evci hakkında taciz iddiası gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan bir kadın, Evci'nin ofisinde asistanlık yaparken tacize uğradığını iddia etti.

2018 yılında 23 yaşındayken yönetmen Selim Evci'nin ofisine asistanlık için çağrıldığını belirtti. İlk günün sorunsuz geçtiğini ancak ertesi gün yalnız kaldıklarında, Evci tarafından tacize uğradığını açıkladı.

Bu iddianın ardından dijital yayın platformu MUBI, konuyla ilgili adım attı. Platform, yönetmen Selim Evci'ye ait filmleri yayından kaldırdığını duyurdu.

MUBI'nin resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MUBI Türkiye olarak, son günlerde sosyal medyada yapılan paylaşımları dikkatle takip ediyoruz. Bu paylaşımlar doğrultusunda, Selim Evci’nin İki Çizgi filmini yayından kaldırdığımızı ve eylül ayında göstermeyi planladığımız Savrulan Zaman’ı programdan çıkardığımızı duyururuz. Kadınların sesini duyuyor, film üretim sürecinin herkes için güvenli ve eşitlikçi bir alan haline gelmesini destekliyoruz."