İfşalanan son isim ünlü yönetmen oldu! Ofiste yaşadıklarını anlattı

Son günlerde sosyal medyada başlayan ve sanat camiasından birçok ünlü ismin adının karıştığı taciz ifşalarına bir yenisi daha eklendi.

Oyuncular Tayanç Ayaydın, Mehmet Yılmaz Ak ve komedyen Mesut Süre'nin ardından şimdi de yönetmen Selim Evci hakkında taciz iddiası gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan bir kadın, Evci'nin ofisinde asistanlık yaparken tacize uğradığını iddia etti.

selim-evci.jpg

2018 yılında 23 yaşındayken yönetmen Selim Evci'nin ofisine asistanlık için çağrıldığını belirtti. İlk günün sorunsuz geçtiğini ancak ertesi gün yalnız kaldıklarında, Evci tarafından tacize uğradığını açıkladı.

whatsapp-image-2025-08-26-at-17-19-15.jpeg

MUBI FİLMLERİNİ KALDIRDI

Bu iddianın ardından dijital yayın platformu MUBI, konuyla ilgili adım attı. Platform, yönetmen Selim Evci'ye ait filmleri yayından kaldırdığını duyurdu.

MUBI'nin resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MUBI Türkiye olarak, son günlerde sosyal medyada yapılan paylaşımları dikkatle takip ediyoruz. Bu paylaşımlar doğrultusunda, Selim Evci’nin İki Çizgi filmini yayından kaldırdığımızı ve eylül ayında göstermeyi planladığımız Savrulan Zaman’ı programdan çıkardığımızı duyururuz. Kadınların sesini duyuyor, film üretim sürecinin herkes için güvenli ve eşitlikçi bir alan haline gelmesini destekliyoruz."

mubi.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

