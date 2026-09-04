Robert De Niro Türk polisi kılığında İstanbul'da gece kulübü baskınına katılmış! Film değil gerçek

Dünyaca ünlü oyuncu Robert De Niro’nun 1995 yılında İstanbul’da yaşadığı yıllardır anlatılan olay, 31 yıl sonra gün yüzüne çıktı. De Niro, Türk polisleriyle birlikte gece kulübü baskınına gittiğini doğruladı.

Robert De Niro’nun 1995 yılında İstanbul ziyareti sırasında polis yeleği ve şapkası takarak gece kulüplerine düzenlenen baskınlara katıldığı iddiası, yıllardır konuşuluyordu. Ancak ünlü oyuncu bugüne kadar bu hikayeyi doğrulamamıştı.

De Niro, Cem Başak ile Netflix yapımı yeni filmi için gerçekleştirdiği röportaj sırasında 31 yıl önce yaşanan olaya açıklık getirdi.

Başak, ünlü oyuncuya 1995 yılında İstanbul’a geldiğinde polislerle birlikte gece kulüplerine gittiği ve kimlik kontrolü yaptığı yönündeki haberleri sordu.

"ONLARLA DIŞARI ÇIKTIM AMA KİMLİK KONTROLÜ YAPMADIM"

De Niro, kendisine yöneltilen soruya, polislerle birlikte dışarı çıktığını ancak kimlik kontrolü yapmadığını belirterek yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, “Onlarla dışarı çıktım ama kimlik kontrolü yapmadım. Yani hiçbir şey yapmadım. İzliyordum, gözlem yapıyordum. O kadarı… O haber doğru” ifadelerini kullandı.

BASKINLARI ARAŞTIRMA AMACIYLA İZLEMİŞ

De Niro, İstanbul’da bulunduğu dönemde bir proje üzerinde çalıştığını ve polislerin operasyonlarını araştırma amacıyla gözlemlediğini anlattı.

De Niro, “Çalışıyordum… Sadece araştırma yapıyordum, çok uzun zaman önceydi. O dönem bu iş üzerinde birlikte çalıştığım yazarla birlikteydim. Orada tanıdığım insanlar bunu biliyordu” dedi.

2017'DE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Gazeteci Burak Ersemiz, 2017 yılında, olayın 1995 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yeni binasına taşındığı dönemde gerçekleştiğini söylemişti. Ersemiz’in aktardığında göre, ABD’de görev yaptığı dönemde De Niro ile dost olan dönemin İnterpol Şube Müdürü Mehmet Başar’ın makam odasında dünyaca ünlü aktörle karşılaşmıştı.

Ziyaretin amacının De Niro’nun üzerinde çalıştığı bir film için Türk polisinin operasyon becerisini yerinde izlemek olduğunu yazan Ersemiz, emniyet müdürünün ricası üzerine o gece bu haberi yayımlamadığını belirtmişti.