Ünlü şarkıcının efsane gitarına servet biçildi: Açık artırmayla satılacak

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Efsane sanatçının diğer eşyaları da milyonluk satışlarla gündeme gelmişti.

George Michael’ın “Faith” klibinde giydiği deri ceket, bu yılın başlarında düzenlenen açık artırmada 176 bin 400 sterline satılmıştı. Sanatçının 1988 Faith Turnesi’nde taktığı güneş gözlükleri de 1 Ekim’de düzenlenecek iki günlük açık artırmada satışa sunulacak. Gözlüklerin en az 15 bin sterlin getirmesi bekleniyor.