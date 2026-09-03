Ünlü şarkıcının efsane gitarına servet biçildi: Açık artırmayla satılacak
Ünlü şarkıcı George Michael’ın efsane gitarına servet biçildi. Michael’la özdeşleşen ikonik gitar, özel koleksiyondan çıkarılarak açık artırmayla satılacak.
2016 yılında hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı George Michael’ın “Faith” şarkısının klibinde çaldığı gitar, yıllar sonra yeniden gündemde. Ünlü sanatçının ikonik gitarı açık artırmayla satışa çıkarılacak.
George Michael’ın ikonik gitarı yıllar sonra yeniden hayranlarının karşısına çıkıyor.
George Michael’ın 1987 yılında yayımlanan ve dünya çapında büyük başarı elde eden “Faith” şarkısının klibinde kullandığı gitar, 29 Ekim’de açık artırmaya çıkarılacak.
Gitar, “Faith” klibindeki görüntüleriyle hafızalara kazınmıştı.
George Michael, klipte deri ceketi ve güneş gözlükleriyle gitar çalarak yeni imajını ortaya koymuştu. Sanatçının kariyerinde önemli bir yere sahip olan “Faith” albümü dünya genelinde 25 milyondan fazla sattı.
Gitarın değeri ise dudak uçuklattı!
George Michael’ın klipte kullandığı gitarın açık artırmada 100 bin sterline, yani yaklaşık 6,5 milyon liraya alıcı bulması bekleniyor.
Koleksiyonda başka özel parçalar da bulunuyor.
Gitarın yanı sıra George Michael ve üyesi olduğu Wham! grubunun turnelerine ait çeşitli programlar ile sanatçının kişisel asistanı Siobhan Bailey’nin koleksiyonunda bulunan farklı eşyalar da satışa sunulacak.
Efsane sanatçının diğer eşyaları da milyonluk satışlarla gündeme gelmişti.
George Michael’ın “Faith” klibinde giydiği deri ceket, bu yılın başlarında düzenlenen açık artırmada 176 bin 400 sterline satılmıştı. Sanatçının 1988 Faith Turnesi’nde taktığı güneş gözlükleri de 1 Ekim’de düzenlenecek iki günlük açık artırmada satışa sunulacak. Gözlüklerin en az 15 bin sterlin getirmesi bekleniyor.