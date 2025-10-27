Ünlü oyuncu Hande Erçel'in, yüzü olduğu aldığı İtalyan takı markasının Çırağan Sarayı'nda verdiği davette yaptığı İngilizce konuşma, sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Hande Erçel'in İngilizcesini eleştiren bazı kullanıcıların ardından, Pınar Altuğ Atacan da konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"HER YAPTIĞINA ZORBALAYACAK BİR ŞEY BULUNUYOR"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Pınar Altuğ Atacan, Hande Erçel'e destek verdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hem çok güzel, hem başarılı hem de çalışkan... Çok güzel işlere imza atıyor ama nedense her yaptığına zorbalayacak bir şey bulunuyor. Hadi beğeni göreceli ama insanın İngilizcesinin aksanını eleştirmek? Biraz herkes kendine mi baksa?"

Sessizliğini koruyan Hande Erçel ise kendisine gelen eleştirilerle ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.