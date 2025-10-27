Pınar Altuğ isyan etti: Herkes kendine mi baksa!

Yayınlanma:
Hande Erçel'in bir davette yaptığı İngilizce konuşmanın sosyal medyada eleştirilmesi, ünlü oyuncu Pınar Altuğ'u isyan ettirdi.

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in, yüzü olduğu aldığı İtalyan takı markasının Çırağan Sarayı'nda verdiği davette yaptığı İngilizce konuşma, sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Hande Erçel'in İngilizcesini eleştiren bazı kullanıcıların ardından, Pınar Altuğ Atacan da konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

hande-ercel.jpg

Fatih Ürek'in arkadaşı son durumunu paylaştı: "Durumu kritik" denilmiştiFatih Ürek'in arkadaşı son durumunu paylaştı: "Durumu kritik" denilmişti

"HER YAPTIĞINA ZORBALAYACAK BİR ŞEY BULUNUYOR"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Pınar Altuğ Atacan, Hande Erçel'e destek verdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hem çok güzel, hem başarılı hem de çalışkan... Çok güzel işlere imza atıyor ama nedense her yaptığına zorbalayacak bir şey bulunuyor. Hadi beğeni göreceli ama insanın İngilizcesinin aksanını eleştirmek? Biraz herkes kendine mi baksa?"

pinar-altug-hande-ercel.png

Birce Akalay'ın sildiği İbrahim Çelikkol'dan ilk açıklama!Birce Akalay'ın sildiği İbrahim Çelikkol'dan ilk açıklama!

Sessizliğini koruyan Hande Erçel ise kendisine gelen eleştirilerle ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eğlence mekanı çıkış kavga ülkeyi karıştırdı! 45 Türk gözaltında: vizeszi seyahat kaldırılıyor
Eğlence mekanı çıkış kavga ülkeyi karıştırdı!
45 Türk gözaltında: Vizesiz seyahat kaldırılıyor
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Magazin
Fatih Ürek'in arkadaşı son durumunu paylaştı: "Durumu kritik" denilmişti
Fatih Ürek'in arkadaşı son durumunu paylaştı: "Durumu kritik" denilmişti
Birce Akalay'ın sildiği İbrahim Çelikkol'dan ilk açıklama!
Birce Akalay'ın sildiği İbrahim Çelikkol'dan ilk açıklama!