Birce Akalay'ın sildiği İbrahim Çelikkol'dan ilk açıklama!

Yayınlanma:
Sosyal medyada kendisini takipten çıkaran Birce Akalay ile ilgili sessizliğini bozan İbrahim Çelikkol, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından birçok ünlü ismi takipten çıkaran Birce Akalay'ın bu hamlesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Başta yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol olmak üzere Aslı Enver ve Nur Fettahoğlu gibi isimlerin de Akalay tarafından silinmesi dikkat çekmişti.

ibrahim-celikkol-birce-akalay-aciklama.webp

Dilan Çiçek Deniz'in 'oyunculuk' çıkışı gündem oldu: Kutsallık tartışması başladıDilan Çiçek Deniz'in 'oyunculuk' çıkışı gündem oldu: Kutsallık tartışması başladı

"HER ŞEYİ DİLE GETİREN BİR İNSAN DEĞİLİM"

Uzun süre sessizliğini koruyan İbrahim Çelikkol, ilk kez konuştu.

Çelikkol, yaptığı açıklamada Akalay ile arasında herhangi bir küskünlük olmadığını belirterek, "Benim kimseyle bir küskünlüğüm yok. Hayatta her şeyi dile getiren bir insan değilim. Hayatı da arkadaşlıkları da sosyal medya üzerinden değerlendirmiyorum. İlişkilerimi de sosyal medya üzerinden götürmüyorum" ifadelerini kullandı.

ibrahim-celikkol-birce-akalay.jpg

Sosyeteyi sarsan gerçek ölüm ilanıyla ortaya çıktı: Meğer 10 yıldır...Sosyeteyi sarsan gerçek ölüm ilanıyla ortaya çıktı: Meğer 10 yıldır...

"İLİŞKİLER BİTSE DAHİ ONLARIN YANINDA OLMAK GEREKİR"

Çelikkol, "Beni yakından tanıyanlar çok iyi bilir, hayatta ne yaşanırsa yaşansın yaşanmışlıklar unutulmaz ve zor günlerde ilişkiler bitse dahi onların yanında olmak gerekir. Ben de başta annesi olmak üzere avukatını da kendisini aramış bir insanım tabii ki..." dedi.

ibrahim-celikkol-birce-akalay.webp

"BİZİM NESLİN, BİZİM KUŞAĞIN İŞLERİ DEĞİL"

Ünlü oyuncu, "Ama canı sağ olsun çok önemli şeyler değil. Bunlar bizim neslin, bizim kuşağın işleri değil. Bunlar sosyal medyadan takipten çıkmak gibi şeyler... Herkes var olsun, taş yerinde ağırdır" diyerek sözlerini tamamladı.

