Berna Laçin'in, Hilal Altınbilek için "En bariz estetikli birine, mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?" sözlerinin ardından Dilan Çiçek Deniz dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yaptığı açıklamayla oyuncular arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"OYUNCULUK ÇOK KUTSAL BİR MESLEK DEĞİL"

Oyunculukla ilgili düşüncelerini dile getiren ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin her konu hakkında çok fazla fikri var. Bazı şeylerin söylenmemesi gerektiğini, herkesin her şeye cevap vermemesi gerektiğini düşünüyorum bilirkişi olarak. İkincisi, oyunculuk çok kutsal bir meslek değil. Bizim işimizin de avantajları, dezavantajları var. Fakat bu kadar net sınırları olan inanılmaz kutsal bir meslek değil. Doktorluk, öğretmenlik gibi daha kutsal mesleklerimiz var."

"SAYGISIZ, HİYERARŞİ BİLMEYEN CAHİLLER"

Dilan Çiçek Deniz’in bu sözleri, kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Açıklamaya ilk tepki, oyuncu Ekin Türkmen’den geldi. Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Oyunculuk çok kutsal bir meslek! Yazık, bıktım sizlerden kapladığınız alanlardan! Saygısız, hiyerarşi bilmeyen cahiller."

"NİYE BU SEKTÖRDEN PARA KAZANIYOR?"

Türkmen'in ardından bir tepki de Burak Sergen’den geldi. Sergen, meslektaşına şu sözlerle yanıt verdi:

"Madem oyunculuk kutsal değil, niye bu sektörden para kazanıyor? Ben konservatuar mezunuyum kendisi ne mezunu? Benim için çok kutsal bir meslek. Ben doktor ve öğretmen oynayabilirim ama onlar benim yaptığım şeyi yapamazlar. Dünyanın en kutsal mesleği."

Konu hakkında görüşleri sorulan oyunculardan Eylül Tumbar yorum yapmayacağını söylerken, Feyza Civelek de Deniz'in sözlerine karşı çıkarak "Oyunculuk kutsal bir meslek" dedi.