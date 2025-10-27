“Çakallarla Dans” film serisindeki “Köfte Necmi” karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Timur Acar, şehir yaşamını ardında bırakarak doğayla iç içe bir hayata adım attı. Acar, Bursa’nın İznik ilçesinde satın aldığı zeytinlikte ilk hasadını gerçekleştirerek yeni başlangıcını sosyal medyadan duyurdu.

Oyunculuğun yanı sıra doğa ve tarımla da ilgilendiği bilinen Acar, İznik’in Aydınlar Mahallesi’nde bulunan 1800 metrekarelik zeytinliğinde ilk ürünlerini topladı. O anlara dair kareleri Instagram hesabından paylaşan oyuncu, “Kimse görmeden” notunu düştü.

TAKİPÇİLERİNDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Acar’ın doğayla baş başa geçirdiği anlara beğeni ve yorum yağdı.

Timur Acar, Çakallarla Dans'ın yanı sıra Kertenkele, Akasya Durağı ve Uzak Şehrin Masalı gibi birçok projede yer almıştı.