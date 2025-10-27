Timur Acar oyunculuktan tarıma geçti: "Kimse görmeden" ilk hasadını yaptı

Timur Acar oyunculuktan tarıma geçti: "Kimse görmeden" ilk hasadını yaptı
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Timur Acar, Bursa’nın İznik ilçesinde zeytinlik satın aldı. Acar, 1800 metrekarelik arazisinde yaptığı ilk hasadı "Kimse görmeden" notuyla sosyal medyada paylaştı.

“Çakallarla Dans” film serisindeki “Köfte Necmi” karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Timur Acar, şehir yaşamını ardında bırakarak doğayla iç içe bir hayata adım attı. Acar, Bursa’nın İznik ilçesinde satın aldığı zeytinlikte ilk hasadını gerçekleştirerek yeni başlangıcını sosyal medyadan duyurdu.

Oyunculuğun yanı sıra doğa ve tarımla da ilgilendiği bilinen Acar, İznik’in Aydınlar Mahallesi’nde bulunan 1800 metrekarelik zeytinliğinde ilk ürünlerini topladı. O anlara dair kareleri Instagram hesabından paylaşan oyuncu, “Kimse görmeden” notunu düştü.

hasat.jpg

Dilan Çiçek Deniz'in 'oyunculuk' çıkışı gündem oldu: Kutsallık tartışması başladıDilan Çiçek Deniz'in 'oyunculuk' çıkışı gündem oldu: Kutsallık tartışması başladı

TAKİPÇİLERİNDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Acar’ın doğayla baş başa geçirdiği anlara beğeni ve yorum yağdı.

Timur Acar, Çakallarla Dans'ın yanı sıra Kertenkele, Akasya Durağı ve Uzak Şehrin Masalı gibi birçok projede yer almıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
Magazin
Dilan Çiçek Deniz'in 'oyunculuk' çıkışı gündem oldu: Kutsallık tartışması başladı
Dilan Çiçek Deniz'in 'oyunculuk' çıkışı gündem oldu: Kutsallık tartışması başladı
Sosyeteyi sarsan gerçek ölüm ilanıyla ortaya çıktı: Meğer 10 yıldır...
Sosyeteyi sarsan gerçek ölüm ilanıyla ortaya çıktı: Meğer 10 yıldır...