Sosyeteyi sarsan gerçek ölüm ilanıyla ortaya çıktı: Meğer 10 yıldır...
Sosyetenin ünlü isimlerinden Ebru Yücebaşoğlu'nun, babasının vefatı sonrası verilen ölüm ilanıyla, bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.

Sosyetenin ünlü isim Ebru Yücebaşoğlu’nun babası Tekinalap Yücebaşoğlu geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti.Cenaze töreni öncesinde gazetelere verilen ölüm ilanı ise bir gerçeği ortaya çıkardı.

Ebru Yücebaşoğlu'nun, 10 yıl önce Kaya Ersu'ya aşık olunca eşi Murat Mengenecioğlu'ndan boşandığı sanılıyordu.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un yazısına göre, ölüm ilanında, Ebru Yücebaşoğlu’nun soyadının “Mengenecioğlu” olarak yer aldığı ve babasının damadı olarak da Murat Mengenecioğlu’nun adının yazıldığı görüldü. Bu detay, sosyetede uzun süredir boşandıkları düşünülen çiftin aslında hâlâ evli olduğunu ortaya çıkardı.

KAYA ERSU'NUN DA EVLİLİĞİNİN DEVAM ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Ebru Yücebaşoğlu’nun yaklaşık 10 yıldır iş insanı Kaya Ersu ile birlikte olduğu, hatta pek çok davete el ele katıldığı biliniyordu.

Ancak ilanda, Murat Mengenecioğlu ile evliliğinin resmî olarak sona ermediği görüldü.

Kaya Ersu ve Ebru Yücebaşoğlu

Öte yandan, Kaya Ersu’nun da bu ilişki başladığında Aslı Ersu ile evli olduğu, ancak o evliliğin de resmi olarak sonlanmadığı öne sürüldü.

Magazin
