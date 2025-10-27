Fatih Ürek'in arkadaşı son durumunu paylaştı: "Durumu kritik" denilmişti

15 Ekim'de geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi süren Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili olarak dün hastaneden bir açıklama yapıldı. Durumunun kritik olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir. Süreçle ilgili herhangi bir gelişme olması halinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Birce Akalay'ın sildiği İbrahim Çelikkol'dan ilk açıklama!

Hastanenin açıklamasının ardından Fatih Ürek'in yakın arkadaşı Nalan Aksoy da sağlık durumu hakkına bilgi verdi. Dün Ürek'i ziyaret eden Aksoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"GÖZLERİNİ KIRPARAK BANA CEVAP VERDİ"