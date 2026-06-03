Osman Müftüoğlu cips reklamında oynayan ünlüleri çizdi! 'Randevu vermiyorum'

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, canlı yayında obezite sorununa dikkat çekerken yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Çağla Şıkel'in programına katılan Müftüoğlu, cips reklamlarında oynayan ünlülerin üstünü çizdiğini açıkladı.

"ÜZERLERİNE ÇARPI ATIYORUM"

Cips reklamlarında yer alan ünlü isimleri eleştiren Müftüoğlu, “Koca koca film yıldızlarının, çok önemli ünlülerin cips reklamlarına çıktığını görünce üzerlerine çarpı atıyorum” dedi.

Bu ünlülere randevu vermediğini de açıklayan Müftüoğlu, "Asistanıma söylüyorum, bunlara randevu vermeyeceksin diyorum. Kendi sağlığı için bana geliyor ama topluma sağlıksızlık pazarlıyor üç kuruşa, beş kuruşa." ifadelerini kullandı.

Programın başında hayatını kaybeden Reha Muhtar’ı anan Osman Müftüoğlu, sağlık sorunlarından bahsetti. Muhtar’ın kilo problemi başta olmak üzere diyabet, tansiyon ve kalp rahatsızlıkları yaşadığını belirten Müftüoğlu, “Obezite bütün kötülüklerin anasıdır” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE OBEZİTEDE ALARM VERİYOR

Türkiye’nin obezite konusunda kritik bir noktada olduğunu söyleyen Müftüoğlu, ülkenin Avrupa’da üst sıralarda yer almasının ciddi bir problem olduğunu belirtti.

Eğitim sisteminden okul kantinlerine kadar pek çok konuda eksiklik olduğunu savunan ünlü doktor, sağlıklı yaşam konusunda toplumsal dönüşüm gerektiğini söyledi.

Obezitenin nedenleri arasında ekonomik meselelerin de yer aldığını vurgulayan Müftüoğlu, "Ekonomik güçsüzlükler arttıkça insanlar ekmeğe, makarnaya, pilava yöneliyor

ister istemez." ifadelerini kullandı.