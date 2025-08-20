Norveç Prensesi'nin oğlu tecavüz dahil 32 farklı suçtan yargılanacak

Yayınlanma:
Norveç Kraliyet Ailesi, Prenses Mette-Marit’in oğlu Marius Borg Hoiby hakkında ortaya atılan suçlamalarla sarsılıyor. Bir yıldır süren soruşturmanın ardından savcılık, 28 yaşındaki Hoiby'nin tecavüz, aile içi şiddet ve saldırının da aralarında bulunduğu 32 farklı suçtan yargılanacağını duyurdu.

Norveç Prensesi Mette-Marit’in oğlu ve Prens Haakon’un üvey oğlu olan 28 yaşındaki Marius Borg Hoiby'nin, tecavüz, aile içi şiddet, saldırı ve diğer bazı suçlamalarla yargılanacağı açıklandı.

Savcılık, yaklaşık bir yıllık soruşturmanın ardından Hoiby hakkında 32 farklı suçtan dava açıldığını duyurdu.

norvec-prensesinin-oglu.webp

4 AYRI TECAVÜZ SUÇLAMASI

Savcılığın yönelttiği suçlamalar arasında 4 ayrı tecavüz vakası ve bazı taciz görüntülerini telefonla kaydetme iddiası da yer alıyor.

Hoiby’nin avukatı Petar Sekulic, müvekkilinin tecavüz ve aile içi şiddet suçlamalarını kabul etmediğini, ancak bazı daha az ağır suçlamaları kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı.

marius-borg-hoiby.png​​​​​​​

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Geçen yıl kasım ayında, yürütülen soruşturma sürecinde bir hafta boyunca gözaltında tutulan Hoiby’nin, en ağır suçlamalardan suçlu bulunması durumunda 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabileceği kaydedildi.

Davanın gelecek yılın başında görülmeye başlamasının öngörüldüğü aktarıldı.

marius-borg-hoiby.jpg

