CEO'yu kovduran 'yasak aşk' kamerası için karar

Coldplay konserinde milyar dolarlık bir teknoloji şirketinin CEO'su ile İK direktörünün istifasına yol açan ünlü kiss cam (öpücük kamerası) hakkındaki belirsizlik sona erdi.

Geçtiğimiz ay Coldplay'in Boston'daki konserinde patlak veren olayda, yapay zeka şirketi Astronomer'ın CEO'su Andrew Byron ve İK Direktörü Kristin Cabot, sarılırken dev ekrana yansıtılmıştı. Panikle yüzlerini saklayan ikilinin bu anları, grubun solisti Chris Martin'in “Ya yasak aşk yaşıyorlar ya da sadece çok utangaçlar” şeklindeki esprisiyle daha da unutulmaz hale gelmişti.

Görüntülerin internette yayılmasıyla birlikte evli oldukları ortaya çıkan Byron ve Cabot, şirketlerinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

kiss-cam.jpg

KARARINI AÇIKLADI

Yaşanan bu olayın ardından kiss cam uygulamasının devam edip etmeyeceği yönündeki sorulara cevap veren Chris Martin, kamerayı kaldırmayacağını açıkladı.

İngiltere'deki son konserinde kararını savunan Martin, skandala atıfta bulunarak, "Hayat size limon veriyorsa, ondan limonata yapmanız gerekir" dedi. Ünlü sanatçı, seyirciyle etkileşim kurmayı sevdikleri için bu uygulamaya devam edeceklerini ifade etti.

chris-martin.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

