Özcan Deniz'den DNA testi iddiasına videolu cevap: Torbacını değiştir!

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasındaki gerilim sürüyor. Ercan Deniz'in katıldığı bir programda, kardeşinin eski eşi Feyza Aktan ve oğlu Kuzey hakkında ortaya attığı iddialar tartışmayı alevlendirdi.

"DNA TESTİNE GÖTÜRDÜ"

Ercan Deniz, yaptığı açıklamada, Feyza Aktan'ın bir dizide figüran olarak yer alacakken Özcan Deniz ile tanıştığını ve 10 gün sonra hamile kaldığını öne sürerek, "Özcan Bey, ondan mı hamile kaldı diye DNA testine götürdü. Çocuk, Özcan’ın çıktı." dedi.

"YENİ 'MEZE TABAĞIN' EVLADIM MI?"

Bu iddianın ardından Özcan Deniz'den yanıt gecikmedi. Ünlü şarkıcı, "3 Eylül 2017 çocuğumun olacağını öğrendiğim an" notuyla, Feyza A​​​​​​​ktan’ın hamilelik haberini aldığı andaki mutluluğunu paylaştığı bir videoyu yayınladı.

Ancak Deniz'in tepkisi bununla sınırlı kalmadı. Art arda yaptığı paylaşımlarla adeta ateş püskürdü. Abisinin oğlu ve eski eşini hedef almasına isyan eden Deniz, şu ifadeleri kullandı:

"Zıvanadan çıkıp çocuğumu ve annesini mi diline doladın şimdi de? İftiralarınla, hayal gücünle 7 yaşındaki çocuğumun sosyal ve eğitim hayatına, psikolojisine mi ateş ediyorsun?!" Aç kurtların önüne servis ettiğin yeni 'Meze tabağın' evladım mı? Annesi mi? Peki şahsiyetsizler peki...

​​​​​​​"YA TORBACINI DEĞİŞTİR YA DA ACİL TEDAVİ OL"

"Çok ciddi şahsiyet sorunun var. Ya torbacını değiştir ya da acil tedavi ol." diyen Deniz, olayı hukuki bir boyuta taşıyacağının sinyalini verdi:

"Daha kendini yönetemeyip, beni '30 yıldır yönettiğini' iddia eden kişi!! Tüm bu iftiralarını hukuk karşısında ispatla yükümlüsün. Hak! hukuk! adalet! karakter! şahsiyet! YOU KNOW?!"