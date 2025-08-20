Kızılcık Şerbeti İçin tarih verildi

Cuma akşamları izleyici ile buluşan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonuna dair ilk detaylar belli olmaya başladı. Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Barış Kılıç ve Doğukan Güngör gibi isimleri buluşturan dizinin 4. sezonu için hazırlıklar tamamlandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni sezonu Özgür Sevimli’nin yöneteceği dizinin hikayesi, bir zaman atlamasıyla başlayacak. Ekip, 23 Ağustos’ta sete çıkacak ve dizi Eylül ayında ekranlara dönecek.

KIVILCIM VE ÖMER'E ERKEK BEBEK GELİYOR

Dizinin çiftlerinden Kıvılcım (Evrim Alasya) ve Ömer’in (Barış Kılıç) geleceği, sezon finalinden bu yana merak ediliyordu. Kulislerden sızan ilk bilgilere göre, zaman atlamasının ardından çiftin bir bebekleri dünyaya gelecek. Bebeğin cinsiyeti erkek olacak.

