Esra Dermancıoğlu'nun 'Sadri Alışık' isyanı

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, Sadri Alışık Ödülleri'nin aday listelerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınladı.

Videoya "Şimdi Sadri Alışık'a da baktım" diyerek başlayan Dermancıoğlu, "Ya niye bu Türkiye... Niye ben sanatçıların arasına giremiyorum ben ya? Almıyorlar" ifadeleriyle sitemini dile getirdi. Kendi performansının yeterli görülmediğini düşündüğünü ironik bir dille belirten oyuncu, "Belli ki performans olarak aşırı düşüğüm. Öyle görüyorum. Çünkü yıllardır tiyatro yapıyorum, dizi yapıyorum..." şeklinde konuştu.

"BİR YANLIŞ OLMALI"

Dermancıoğlu, konuşmasının bir bölümünde geçmişte aldığı bir ödüle atıfta bulunarak, "Affedersiniz, 'Hayalet Dayı' ile ödül vermişlerdi. Burada bir yanlış olmalı. Yani Hayalet Dayı'yla ben nasıl ödül aldım? Kıllı, böyle 'ıyyy' diye sesler çıkaran salak bir karakterle... Arkadaşlar, olmuyor. Sanatçıların arasına giremiyorum Türkiye'de." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Dermancıoğlu, "Çok üzülüyorum" diyerek videosunu sonlandırdı. Ünlü oyuncunun bu sitem dolu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.