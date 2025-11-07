Lvbel C5: Ben hala namazında niyazında bir adamım

Yayınlanma:
Lvbel C5, son röportajıyla dikkat çekti. Sık sık açıklamalarıyla gündem olan ünlü rapçi, "Ben hala namazında, niyazında bir adamım" dedi.

Rap müziğin popüler isimlerinden Lvbel C5, son açıklamasıyla yine gündem oldu.

Bir ortaokul arkadaşının, kendisinin geçmişte "çok dini bütün, namazında niyazında" biri olduğu yönündeki ifadelerinin sorulması üzerine Lvbel C5, dikkat çeken bir yanıt verdi.

lvbelc5-aciklama.webp

"DEĞİŞİK MODELLER ZANNETMESİNLER"

Gece Muhabiri'nden Samet Aday'a konuşan ünlü rapçi, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ben hala namazında, niyazında bir adamım. Bizi öyle insanlar görüyor falan, böyle değişik modeller zannetmesinler. Her zaman şükrümü, duamı ederim. Biz şükretmeyi bilen insanlarız. Allah'ı severiz, namazımızı kılarız, işimize bakarız."

lvbelc5.webp

MUSTAFA SANDAL AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Lvbel C5, son olarak Mustafa Sandal ile ilgili yaptığı açıklamayla gündem olmuştu.

Ünlü rapçi, Sandal için, "Bitti onların devri. ‘Onun arabası var, güzel mi güzel’ diye şarkı yapıyorsun. Onlar arkadan havlarlar diyen birine laf ediyorsun. Eskisin, defol." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

