Megastar Tarkan, İstanbul Volkswagen Arena’da 16, 17, 20 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde dört büyük konser vereceğini duyurmuştu.

Konser biletleri 19 Kasım Çarşamba günü saat 11.00’de satışa çıkmasıyla birlikte anında tükendi, bilet platformu çöktü.

BİNLERCE KİŞİ SIRAYA GİRMİŞTİ

Bilet ücretleri 7 bin TL'den başlayıp 32 bin TL'ye kadar çıkarken, Megastar'ın hayranları, etkinlik sayfasına erişebilmek için dakikalar içinde yüz binleri bulan bir sıraya girmişti.

Biletler karaborsaya düşerken, 200 bin TL'yi aşkın fiyatlara satışa sunuldu.

4 KONSER DAHA VERECEK

Bu yoğun ilginin ardından Tarkan, hayranlarına müjdeli haberi verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı, 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde 4 konser daha vereceğini açıkladı.

